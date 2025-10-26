https://sputnik-georgia.ru/20251026/dvizhenie-transporta-k-gruzino-turetskoy-granitse-budet-chastichno-ogranicheno-295546812.html
Движение транспорта к грузино-турецкой границе будет частично ограничено
Департамент автодорог просит водителей учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты 26.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Движение транспорта на 85-м километре международной автодороги Сенаки-Поти-Сарпи будет частично ограничено в связи со срочными ремонтными работами с 27 октября, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
С 12:00 27 октября до 15:00 29 октября будет перекрыта левая полоса дороги: направление Сарпи-Поти. Транспорт перенаправят через транспортный узел Чакви (89-й км) по внутренней дороге Григолети-Шекветили-Кобулети-Чакви-Махинджаури.
С 15:00 29 октября до 18:00 31 октября ограничение перейдет на правую полосу: направление Поти-Сарпи. В это время движение будет осуществляться через узел Кобулети по маршрутам Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети и Григолети-Шекветили-Кобулети-Чакви-Махинджаури.
Департамент автодорог просит водителей учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты.