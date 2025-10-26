https://sputnik-georgia.ru/20251026/figuristy-iz-gruzii-stali-luchshimi-na-gran-pri-v-kitae-295542051.html
Фигуристы из Грузии стали лучшими на Гран-при в Китае
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Выступающие за Грузию фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина стали победителями второго этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Китае среди спортивных пар. Второй этап серии Гран-при проходит в китайском Чунцине с 24-26 октября. Дуэт из Грузии набрал 77,77 балла в короткой программе и 139,47 балла – в произвольной. По сумме двух программ – 208,25 балла. Фигуристы безошибочно выполнили такие сложные элементы, как тройной сальхов и тройной флип. Второе место заняли чемпионы Европы, итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (209,88), третье – китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (202,92). В этом году Берулава и Метелкина стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, а также выиграли "Кубок Триалети" в Тбилиси. Метелкина и Берулава выступают вместе с 2023 года.
11:11 26.10.2025 (обновлено: 11:31 26.10.2025)
В этом году Берулава и Метелкина стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, а также выиграли "Кубок Триалети" в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Выступающие за Грузию фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина стали победителями второго этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Китае среди спортивных пар.
Второй этап серии Гран-при проходит в китайском Чунцине с 24-26 октября.
Дуэт из Грузии набрал 77,77 балла в короткой программе и 139,47 балла – в произвольной. По сумме двух программ – 208,25 балла. Фигуристы безошибочно выполнили такие сложные элементы, как тройной сальхов и тройной флип.
Второе место заняли чемпионы Европы, итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (209,88), третье – китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (202,92).
В этом году Берулава и Метелкина стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, а также выиграли "Кубок Триалети" в Тбилиси.
Метелкина и Берулава выступают вместе с 2023 года.