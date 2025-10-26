https://sputnik-georgia.ru/20251026/glavy-spetssluzhb-gruzii-i-armenii-obsudili-ukreplenie-sotrudnichestva-i-vyzovy-v-regione-295544591.html
Главы спецслужб Грузии и Армении обсудили укрепление сотрудничества и вызовы в регионе
26.10.2025
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Вызовы в регионе и возможности развития сотрудничества в сфере безопасности обсудили на встрече в Тбилиси глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе со своим коллегой из Армении Андраником Симоняном, сообщили в пресс-службе СГБ. Стороны отметили важность двусторонней координации и обмена информацией между ведомствами двух стран. Мдинарадзе рассказал коллеге о позитивной роли Грузии в обеспечении и укреплении мира на Кавказе. Глава Службы госбезопасности Грузии поблагодарил Симоняна за визит в Тбилиси, подчеркнув его важность. На встрече, состоявшейся в СГБ, присутствовали заместители глав обоих ведомств и представители соответствующих структурных подразделений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
13:31 26.10.2025 (обновлено: 13:34 26.10.2025)
