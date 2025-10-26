https://sputnik-georgia.ru/20251026/gruzinskie-fermery-zarabotali-bolee-4-millionov-lari-na-yablokakh-295528264.html

Грузинские фермеры заработали более 4 миллионов лари на яблоках

Грузинские фермеры заработали более 4 миллионов лари на яблоках

Яблоки, наряду с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции 26.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинские фермеры, по последним данным, заработали более 4 миллионов лари, реализовав более 14 тысяч тонн нестандартных яблок, сообщили в Агентстве развития села. Яблоки, наряду с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров стартовал в начале сентября.В 2025 году продолжила действовать государственная программа, направленная на содействие продаже урожая нестандартных яблок. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупят у фермеров нестандартные яблоки по цене не ниже 0,27 лари за килограмм. Для организованной сдачи нестандартных яблок предприятиям, включенным в госпрограмму, в городе Гори действует координационный штаб. Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок реализуется в Грузии с 2020 года. Она позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

