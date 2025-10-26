Инклюзия не знает границ: грузинская делегация благодарит организаторов форума в Москве

https://sputnik-georgia.ru/20251026/inklyuziya-ne-znaet-granits-gruzinskaya-delegatsiya-blagodarit-organizatorov-foruma-v-moskve-295545768.html
26.10.2025
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Инклюзия не имеет границ, национальностей и политических барьеров — именно это продемонстрировали участники Международного инклюзивного форума креативных индустрий (МИФКИ), отметила руководитель грузинской делегации, доктор медицинских наук, профессор Тинатин Гоцадзе. Международный форум МИФКИ прошел в Москве с 25 по 29 сентября. В мероприятии приняли участие более тысячи гостей из 50 регионов России и стран Евразии — Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Организатором проекта выступила автономная некоммерческая организация "Евразия" при поддержке благотворительного фонда "Семейная в помощь" и детской инклюзивной театральной студии "Сны Алисы". Худруком и вдохновителем форума стала заслуженная артистка России Жасмин. По ее словам, несмотря на трудности и критику со стороны части общества, грузинская команда достойно представила страну, продемонстрировав свои таланты и вызвав восторг публики. Особенно теплый отклик вызвал национальный танец "Даиси", который зрители встретили овациями. Для грузинской делегации, как отметила ее руководитель, этот форум стал не просто событием, а праздником дружбы, тепла и взаимного уважения. Для людей с ограниченными возможностями здоровья были запланированы творческие встречи и мастер-классы по 8 направлениям: театральное искусство, киноискусство, художественное творчество, литературное творчество, музыкальное искусство, хореография, цифровая культура, цирковое искусство, а также адаптированные экскурсии и туры по Москве, интересные спектакли и постановки. Главная цель форума — объединить творческие коллективы и специалистов, создать единое инклюзивное культурное пространство стран Евразии и поделиться лучшими практиками в сфере креативных индустрий.
Международный форум МИФКИ прошел в Москве с 25 по 29 сентября. В мероприятии приняли участие более тысячи гостей из 50 регионов России и стран Евразии — Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Организатором проекта выступила автономная некоммерческая организация "Евразия" при поддержке благотворительного фонда "Семейная в помощь" и детской инклюзивной театральной студии "Сны Алисы". Худруком и вдохновителем форума стала заслуженная артистка России Жасмин.
"Мы показали миру, что возможности безграничны. Инклюзия — это сфера, не знающая национальности и религии, к которой не имеют отношение вопрос государственных границ и межгосударственная политика! Мы благодарим наших российских друзей и организаторов за возможность стать частью этого уникального события", - сказала Гоцадзе.
По ее словам, несмотря на трудности и критику со стороны части общества, грузинская команда достойно представила страну, продемонстрировав свои таланты и вызвав восторг публики. Особенно теплый отклик вызвал национальный танец "Даиси", который зрители встретили овациями.
Для грузинской делегации, как отметила ее руководитель, этот форум стал не просто событием, а праздником дружбы, тепла и взаимного уважения.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья были запланированы творческие встречи и мастер-классы по 8 направлениям: театральное искусство, киноискусство, художественное творчество, литературное творчество, музыкальное искусство, хореография, цифровая культура, цирковое искусство, а также адаптированные экскурсии и туры по Москве, интересные спектакли и постановки.
Главная цель форума — объединить творческие коллективы и специалистов, создать единое инклюзивное культурное пространство стран Евразии и поделиться лучшими практиками в сфере креативных индустрий.