Какой сегодня церковный праздник: 26 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 26 октября 2025

По православному церковному календарю 26 октября отмечают праздник, посвященный Иверской иконе Божьей Матери – одному из самых известных и почитаемых образов 26.10.2025, Sputnik Грузия

По церковному календарю 26 октября отмечают день памяти святых Карпа, Папилы, Агафодора, Агафоники, Флорентия, Вениамина, Никиты и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иверская иконаПо церковному календарю 26 октября чествуют Иверскую икону Божьей Матери.Иверскую икону Богородицы, по преданию, написал евангелист Лука в дни земной жизни Божьей Матери и с Ее благословения. Святыня, которая долгое время находилась в малоазийской Никее, с начала XI века пребывает неотлучно в Иверском монастыре на Святой горе Афон, в честь которого и была названа.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Слух о чудотворной Иверской иконе Божьей Матери на Руси распространился в XVII веке. Архимандрит Новоспасской обители Никон, будущий Патриарх, попросил архимандрита Иверского Афонского монастыря Пахомия прислать в Москву список чудотворный иконы.Копию с Иверского образа написал афонский инок Иамвлих, и через год, в 1648 году, икона в сопровождении афонских монахов прибыла в Москву. Жители столицы торжественно встретили образ 26 октября (по новому стилю). С тех пор православная церковь в этот день празднует день перенесения Иверской иконы Божьей Матери в Москву.Святые мученикиПо церковному календарю 26 октября поминают мучеников Карпа – епископа Фиатирского, Агафодора, диакона Папилу и его сестру Агафонику, пострадавших во время правления Декия (249-251).Правитель области, где жили мученики, узнав, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках, приказал привести к нему нарушителей закона. Сначала он попытался убедить их отречься. Когда все попытки оказались тщетными, правитель велел обнажить христиан и водить их по городу в цепях.Затем мучеников привязали к лошадям и влачили из города Фиатиры в соседний Сарды. Агафодор и Агафоника добровольно последовали за страдальцами. Агафодора в Сардах забили воловьими жилами, а Карпу, Папиле и Агафонике отрубили головы.ФлорентийПо церковному календарю 26 октября поминают мученика Флорентия, пострадавшего за веру во II веке.Флорентий, уроженец города Солуни, заботясь о славе Божьей, бесстрашно разоблачал поклонение идолам и многих научил христовой вере и исполнению Божьей воли. Мученика за богоугодную деятельность язычники жестоко пытали, а потом сожгли.Вениамин диаконПо церковному календарю 26 октября поминают мученика Вениамина диакона, пострадавшего при персидском царе Издегерде I (401-402).Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Вениамин диакон обратил в истинную веру множество персов-язычников и пострадал за усердие в евангельской проповеди в Персии в V веке.Никита ИсповедникПо церковному календарю 26 октября поминают преподобного Никиту Исповедника, совершившего много чудес при жизни и после смерти.Преподобный состоял при дворе во время царствования императрицы Ирины (797-802) и ее сына Константина.Никита, решив постричься, отказался от всех званий и почестей, но по просьбе императора остался в столичной обители. Из монастыря преподобного изгнали еретики, когда императорский престол занял Феофил иконоборец, которого святой обвинил в ереси.Преподобный долго странствовал по стране. Скончался святой в 838 году в возрасте 75 лет.ИмениныПо церковному календарю 26 октября именины отмечают Злата, Антон, Вениамин, Иннокентий, Карп, Николай, Никита и Трофим.Материал подготовлен на основе открытых источников.

