Кому дают убежище в Грузии? Подробности
Кому дают убежище в Грузии? Подробности
С 1 октября 2025 года власти Грузии изменили правила получения убежища в Грузии, и теперь заявки просителей можно рассматривать без их допуска в страну 26.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Власти Грузии в период с января по сентябрь включительно предоставили гуманитарный статус и статус беженца 31 иностранцу, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, статус беженца в период с 1 января по 30 сентября 2025 года Грузия был предоставлен гражданке России, семи гражданам Турции и трем лицам с неустановленным гражданством. Что касается гуманитарного статуса, то его получили два гражданина Турции, два гражданина РФ, 14 граждан Украины, одно лицо с двойным гражданством и одно лицо с неустановленным гражданством. За девять месяцев 2025 года отказ в получении данного статуса в Грузии получили 1 030 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Турции, Пакистана и Ирана. С 1 октября 2025 года власти Грузии изменили правила получения убежища в Грузии, и теперь заявки просителей можно рассматривать без их допуска в страну.
