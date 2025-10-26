https://sputnik-georgia.ru/20251026/nesovershennoletniy-zaderzhan-po-delu-o-gibeli-uchitelya-v-tbilisi-295542623.html

Несовершеннолетний задержан по делу о гибели учителя в Тбилиси

Несовершеннолетний задержан по делу о гибели учителя в Тбилиси

Sputnik Грузия

Следствием установлено, что обвиняемый напал на Авалиани недалеко от дома жертвы, причинив тяжкий вред здоровью 26.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-26T14:37+0400

2025-10-26T14:37+0400

2025-10-26T14:37+0400

происшествия

грузия

новости

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_7ddfd4d7af9589f00b57f06636144f25.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. МВД Грузии задержало 17-летнего жителя Тбилиси по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 27-летнему педагогу Гиге Авалиани, говорится в заявлении ведомства. Следствием установлено, что обвиняемый напал на Авалиани недалеко от дома жертвы, причинив тяжкий вред здоровью. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего в качестве обвиняемого. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему была оказана медицинская помощь. В последующие дни его состояние ухудшилось, и 24 октября Авалиани скончался. Расследование ведется по статье 117 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По данным СМИ, обвиняемый совершил преступление не один: с ним были еще двое подростков. Об этом говорят родные погибшего молодого мужчины. Авалиани получил удар по голове тупым предметом. Преступление, предположительно, было совершено из ревности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, мвд грузии