Представитель Грузии стал победителем международной премии "Честный взгляд"

ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Победителем номинации "Лучший материал в жанре репортажа" Международной премии для зарубежных журналистов и блогеров "Честный взгляд" в Москве стал представитель Грузии, стрингер видеоагентства Ruptly Гиви Пейкришвили. В Москве в воскресенье, 26 октября, назвали имена победителей IV Международной премии для зарубежных журналистов и блогеров "Честный взгляд". Премия 2025 года собрала рекордное число заявок – 821 конкурсный материал из 75 стран мира, включая страны СНГ, Африки, Азии, Западную Европу, Северной и Южной Америки. "Дорогие мои коллеги, дорогие люди, я хочу поблагодарить всех, включая мое руководство, хочу выразить благодарность за то, что оценили мой труд... Я не был в Москве 25 лет, и я приехал сюда на такое торжественное мероприятие. Диди мадлоба", – сказал Пейкришвили. По словам ведущей церемонии, репортаж Гиви Пейкришвили о 98-летнем ветеране ВОВ из Тбилиси, который коллекционирует часы, – это не просто история человека, а глубокий взгляд на память и поколение, пережившее Великую Отечественную войну. Еще один представитель Грузии из НПО "Историческое наследие", редактор онлайн-ресурса "Грузия и мир" Тарас Гагнидзе стал финалистом конкурса в номинации "Лучший материал о международном, социальном или гуманитарном партнерстве с Россией". "Это награда была для меня неожиданностью. Тем не менее, я ценю, что так оценили мой труд. Спасибо всем за сотрудничество. Вы делаете очень полезное и нужное дело", – сказал Гагнидзе. Церемония награждения финалистов и победителей Медиапремии 2025 года прошла на площадке Башни Меркурий и стала одним из событий Международного форума сотрудничества, посвященного 100-летию народной дипломатии, который состоится в эти дни в Москве. Цель Медиапремии для зарубежных СМИ – выявление, популяризация и продвижения лучшего журналистского опыта в освещении гуманитарной деятельности России за рубежом. В 2025 году материалы принимались в шести основных номинациях: 1. Лучший материал в жанре публицистики и документалистики; 2. Лучший материал о международном культурном, социальном или гуманитарном партнерстве с Россией; 3. Лучший материал в жанре репортажа (специальный приз от видеоагентства Ruptly); 4. Лучший материал молодых журналистов о Российской Федерации; 5. Лучший материал по теме народной дипломатии; 6. Наследие. Память. Время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

