https://sputnik-georgia.ru/20251026/putin-soobschil-o-zavershenii-ispytaniy-rakety-neogranichennoy-dalnosti-burevestnik-295542451.html
Путин сообщил о завершении испытаний ракеты неограниченной дальности "Буревестник"
Путин сообщил о завершении испытаний ракеты неограниченной дальности "Буревестник"
Sputnik Грузия
Во время испытания ракета преодолела 14 тысяч километров, что не является пределом 26.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-26T11:24+0400
2025-10-26T11:24+0400
2025-10-26T11:33+0400
россия
в мире
политика
владимир путин
новая ракета
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736661_0:15:2133:1215_1920x0_80_0_0_5fde1414ead293cea722126ba4dd8e0b.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" завершены, заявил президент России Владимир Путин."Крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого", – подчеркнул российский лидер.Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты, отметил он.Глава государства отметил, что предстоит большая работа по постановке этой ракеты на боевое дежурство, но ее характеристики подтвердили успешность применения. Также предстоит определить, к какому классу относится это ядерное оружие.Путин дал поручение определить возможные способы применения "Буревестника" и начать готовить инфраструктуру для размещения этой ракеты.Президент констатировал, что ядерный щит РФ подтвердил свою надежность, ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736661_247:0:1887:1230_1920x0_80_0_0_0bea99d597fd6abdba017fd755274129.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, владимир путин, новая ракета
россия, в мире, политика, владимир путин, новая ракета
Путин сообщил о завершении испытаний ракеты неограниченной дальности "Буревестник"
11:24 26.10.2025 (обновлено: 11:33 26.10.2025)
Во время испытания ракета преодолела 14 тысяч километров, что не является пределом
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" завершены, заявил президент России Владимир Путин.
"Крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого", – подчеркнул российский лидер.
Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты, отметил он.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в докладе Путину сказал, что во время испытания "Буревестника", которое прошло 21 октября, ракета преодолела 14 тысяч километров, что не является пределом. По его словам, "Буревестник" показал возможности обхода систем ПРО.
Глава государства отметил, что предстоит большая работа по постановке этой ракеты на боевое дежурство, но ее характеристики подтвердили успешность применения. Также предстоит определить, к какому классу относится это ядерное оружие.
Путин дал поручение определить возможные способы применения "Буревестника" и начать готовить инфраструктуру для размещения этой ракеты.
Президент констатировал, что ядерный щит РФ подтвердил свою надежность, ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире.