Путин сообщил о завершении испытаний ракеты неограниченной дальности "Буревестник"

Во время испытания ракета преодолела 14 тысяч километров, что не является пределом 26.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" завершены, заявил президент России Владимир Путин."Крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого", – подчеркнул российский лидер.Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты, отметил он.Глава государства отметил, что предстоит большая работа по постановке этой ракеты на боевое дежурство, но ее характеристики подтвердили успешность применения. Также предстоит определить, к какому классу относится это ядерное оружие.Путин дал поручение определить возможные способы применения "Буревестника" и начать готовить инфраструктуру для размещения этой ракеты.Президент констатировал, что ядерный щит РФ подтвердил свою надежность, ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

