https://sputnik-georgia.ru/20251026/pytavshimsya-kupit-uran-v-gruzii-grazhdanam-kitaya-predyavleno-obvinenie-295542315.html

Пытавшимся купить уран в Грузии гражданам Китая предъявлено обвинение

Пытавшимся купить уран в Грузии гражданам Китая предъявлено обвинение

Sputnik Грузия

Обвиняемые должны были заплатить 400 тысяч долларов США за приобретение урана 26.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-26T12:18+0400

2025-10-26T12:18+0400

2025-10-26T12:18+0400

новости

происшествия

грузия

китай

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23941/78/239417814_0:244:2777:1806_1920x0_80_0_0_e9a07bb686e08ec5e992a08d3cdabb9b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем гражданам Китая в попытке незаконного приобретения радиоактивного вещества – уран, говорится в заявлении ведомства. Служба государственной безопасности Грузии в субботу, 25 октября, задержала в Тбилиси троих граждан Китая, планировавших переправить 2 кг урана в Китай через территорию России. Обвиняемые должны были заплатить 400 тысяч долларов США за приобретение урана. В результате принятых превентивных мер все трое были задержаны. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Служба государственной безопасности продолжает расследование с целью установления всех возможных лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, грузия, китай, генеральная прокуратура грузии