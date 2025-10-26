Пытавшимся купить уран в Грузии гражданам Китая предъявлено обвинение

https://sputnik-georgia.ru/20251026/pytavshimsya-kupit-uran-v-gruzii-grazhdanam-kitaya-predyavleno-obvinenie-295542315.html
26.10.2025
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем гражданам Китая в попытке незаконного приобретения радиоактивного вещества – уран, говорится в заявлении ведомства. Служба государственной безопасности Грузии в субботу, 25 октября, задержала в Тбилиси троих граждан Китая, планировавших переправить 2 кг урана в Китай через территорию России. Обвиняемые должны были заплатить 400 тысяч долларов США за приобретение урана. В результате принятых превентивных мер все трое были задержаны. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Служба государственной безопасности продолжает расследование с целью установления всех возможных лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Служба государственной безопасности Грузии в субботу, 25 октября, задержала в Тбилиси троих граждан Китая, планировавших переправить 2 кг урана в Китай через территорию России.
В ходе расследования, проведенного Службой государственной безопасности Грузии, установлено, что трое граждан Китая пытались приобрести на территории Грузии радиоактивное вещество – уран, также относящееся к категории ядерных веществ, и оно предназначалось для вывоза за пределы Грузии.
Обвиняемые должны были заплатить 400 тысяч долларов США за приобретение урана. В результате принятых превентивных мер все трое были задержаны. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Служба государственной безопасности продолжает расследование с целью установления всех возможных лиц, причастных к преступлению.