Власти Турции взяли под контроль оппозиционный Tele1– AFP
Власти Турции взяли под контроль оппозиционный Tele1– AFP
Контент YouTube-канала Tele1, по данным агентства, в течение суток последовательно удалялся 26.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Власти Турции взяли под контроль оппозиционный телеканал Tele1 и ограничили доступ к его вещанию на YouTube после ареста главного редактора Мердана Янардага в рамках расследования по делу о шпионаже, сообщает агентство Франс Пресс. Янардаг был задержан в связи с расследованием по делу о возможной шпионской деятельности, связанной с осужденным экс-мэром Стамбула Экремом Имамоглу. В субботу суд продлил срок задержания журналиста на 24 часа, о чем он сообщил через своих адвокатов в посте на платформе X. Это произошло спустя несколько часов после того, как назначенный правительством попечитель приступил к управлению телеканалом. По данным агентства, после передачи контроля эфир канала был резко изменен. Контент YouTube-канала Tele1, по данным агентства, в течение суток последовательно удалялся.
