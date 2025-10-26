https://sputnik-georgia.ru/20251026/zavod-po-pererabotke-olivok-otkrylsya-v-kakheti-295547273.html

Завод по переработке оливок открылся в Кахети

26.10.2025

ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Новый завод по переработке оливок, способный принять до 150 тонн сырья в день, открылся в Кахети, сообщили в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Предприятие оснащено итальянскими и немецкими производственными системами, полностью соответствующими стандартам Европейского союза. По словам министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили, запуск предприятия стал важным шагом в развитии отрасли и стимулировании занятости среди местного населения. В сезон на заводе смогут работать до 150 человек, преимущественно местные жители. Основатель компании Георгий Сванидзе подчеркнул, что предприятие будет принимать урожай не только из собственных садов, но и от фермеров по всей стране. По данным министерства, в рамках государственной программы "Посади будущее" по всей стране уже высажены оливковые рощи на площади 3 208 гектаров при софинансировании более 22 миллионов лари. Кроме того, в рамках проекта "Льготный агрокредит" банки выдали 27 кредитов на сумму свыше 9 миллионов лари, из которых более 3 миллионов профинансировало Агентство развития села.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

