Завод по переработке оливок открылся в Кахети
Завод по переработке оливок открылся в Кахети
кахети
2025
Новости
Завод по переработке оливок открылся в Кахети
Предприятие оснащено итальянскими и немецкими производственными системами
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Новый завод по переработке оливок, способный принять до 150 тонн сырья в день, открылся в Кахети, сообщили в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Предприятие оснащено итальянскими и немецкими производственными системами, полностью соответствующими стандартам Европейского союза.
По словам министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давида Сонгулашвили, запуск предприятия стал важным шагом в развитии отрасли и стимулировании занятости среди местного населения.
"Выращивание оливок становится все более популярным. Важно, чтобы продукт перерабатывался на месте, что создает дополнительную стоимость и рабочие места. Новое предприятие вносит свой вклад в этот процесс и поможет увеличить экспорт грузинской продукции", – отметил Сонгулашвили.
В сезон на заводе смогут работать до 150 человек, преимущественно местные жители.
Основатель компании Георгий Сванидзе подчеркнул, что предприятие будет принимать урожай не только из собственных садов, но и от фермеров по всей стране.
"Наша цель – сделать Грузию одним из ведущих производителей оливок на карте мира", – сказал Сванидзе.
По данным министерства, в рамках государственной программы "Посади будущее" по всей стране уже высажены оливковые рощи на площади 3 208 гектаров при софинансировании более 22 миллионов лари.
Кроме того, в рамках проекта "Льготный агрокредит" банки выдали 27 кредитов на сумму свыше 9 миллионов лари, из которых более 3 миллионов профинансировало Агентство развития села.