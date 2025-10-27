https://sputnik-georgia.ru/20251027/295556727.html

Русское оружие: "Буревестник" готов к боевому применению

ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Успешное завершение испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным турбореактивным двигателем – технологический триумф России, революция в военном деле, пишет колумнист Sputnik Александр Хроленко. Новая ударная система делает практически беззащитным блок НАТО и бесполезными все противоракетные "купола", включая перспективный американский Golden Dome с перехватчиками орбитального базирования.Президент РФ Владимир Путин 26 октября назвал крылатую ракету "Буревестник" уникальным изделием, и констатировал: "Предстоит поставить это оружие на боевое дежурство", "ключевые задачи" решены. Остается определить возможные способы применения, и подготовить инфраструктуру для размещения нового вооружения. Путин с удовлетворением подчеркнул: многие высококлассные специалисты считали появление такого оружия невероятным.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов раскрыл некоторые особенности испытаний в минувший вторник: "Осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела 14 000 км, и это не предел… Выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры". Пятнадцатичасовой полет "Буревестника" 21 октября 2025 года, как и вся серия испытаний с ноября 2017-го, подтвердили боевые характеристики и возможности обхода средств ПВО-ПРО противника. Что из этого следует?Новейшая крылатая ракета способна оперативно, гибко и неотвратимо дополнять или заменять (по обстановке) различные компоненты российской ядерной триады. Москва получила невероятное оружие неограниченной дальности, а также новые степени стратегической свободы. "Буревестник" не подпадает под какие-либо международные соглашения и ограничения, Россия не обязана уведомлять недобрых соседей по планете о проведении испытаний или боевом применении межконтинентальной крылатой ракеты (как это происходит сейчас перед запусками МБР)."Буревестник" с первым в мире ядерным турбореактивным двигателем для полетов в атмосфере способен на дозвуковых скоростях и предельно малых высотах (25-100 метров) сделать множество витков вокруг Земли, подойти к цели с любого направления, и попасть точно в "колышек". Для противника это угроза экзистенциальная. Относительно "поляризованная" американская ПРО на Аляске становится практически бесполезной.Создание системы "круговой обороны" разорительно, даже для США. "Буревестник" делает "контрпродуктивной" 175-миллиардную программу "Золотой купол" (Golden Dome) с элементами орбитального базирования, диктует пересмотр принципов не только противоракетной обороны.Страны НАТО становятся практически беззащитными, а высокая степень собственной уязвимости чрезвычайно дисциплинирует потенциального агрессора."Научно-фантастическая" ракетаРоссийский "Буревестник" в угрожаемый период способен неделями, месяцами, годами нарезать круги или "восьмерки" в воздушном пространстве в зоне боевого патрулирования – вдали от радаров противника. В ожидании команды на поражение цели, которая может находиться на расстоянии в десятки тысяч километров. Западные стратеги и "ястребы" приуныли – от удара не укрыться даже в Австралии. Характеристики "Буревестника" позволяют применять его с высокой точностью, по хорошо защищенным объектам, на любом расстоянии.Газета The New York Times оперативно сообщила о неуязвимом могуществе "Буревестника" (натовская классификация – Skyfall): "Это плохое развитие событий… Еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями". Срок действия договора СНВ-III истекает в феврале 2026 года.Американский журнал Military Watch дополнил: "Буревестник" может облететь вокруг Земли тысячи раз, прежде чем нанести удар… Уникальная ракета использует миниатюрный ядерный реактор для питания своей двигательной установки, что позволяет ей оставаться в полете годами. Это имеет множество преимуществ, в том числе исключение риска быть нейтрализованной на земле при первом ударе противника… Способность "Буревестника" наносить точные ядерные удары по всему миру, в том числе по континентальной части США, особенно ценна".Агентство Reuters, со ссылкой на доклад Национального центра воздушной и космической разведки ВВС США, подтверждает: межконтинентальный "Буревестник" – уникальное оружие, "низколетящая крылатая ракета наземного базирования, способная не только нести ядерную боеголовку, но и оснащенная ядерной энергетической установкой".Агентство Bloomberg считает "Буревестник" ответом Вашингтону, который ввел новые антироссийские санкции (против "Роснефти", "Лукойла") и поддерживает дискурс о поставках "Томагавков" на Украину.По информации Daily Express, в британской разведке развивается паранойя – спецслужбы якобы располагают данными о секретном "списке Путина" из девяти британских городов для точечного уничтожения. Разумеется, подтверждающих документов нет.Панические настроения на Западе усиливает тот факт, что за три с половиной года прокси-войны не удалось нанести "стратегическое поражение" России на украинском ТВД. Параллельно с программой "Буревестника" Россия стремительно модернизирует Воздушно-космические силы (Су-57), стратегический подводный флот ("Бореи" и "Ясени"), принимает на вооружение новейшие термоядерные торпеды "Посейдон", а в РВСН – межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" и "Ярс", интегрирует гиперзвуковые планирующие блоки "Авангард".Противник долгое время сомневался в реалистичности высокотехнологичных проектов российского ОПК, тем очевиднее научное, экономическое и военное могущество России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

