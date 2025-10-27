https://sputnik-georgia.ru/20251027/chetyre-cheloveka-zaderzhany-v-gruzii-po-delam-o-moshennichestve-na-milliony-lari-295554077.html

Четыре человека задержаны в Грузии по делам о мошенничестве на миллионы лари

Четыре человека задержаны в Грузии по делам о мошенничестве на миллионы лари

27.10.2025

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Четыре человека задержаны в рамках расследования трех уголовных дел, связанных с мошенничеством на сумму в 3 миллиона лари, сообщили на брифинге в Генпрокуратуре. В отношении еще одного подозреваемого начато уголовное преследование. Всем фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы. Расследование МВД по первому уголовному делу показало, что в 2024–2025 годах представители туристической компании Smile Travel Georgia обманули около 200 человек. Они брали с клиентов деньги, обещая организовать поездки за границу, но не выполнили своих обязательств и присвоили около 1 млн лари. Также сотрудники управления по борьбе с мошенничеством совместно с профильным подразделением МВД выявили факт мошеннического приобретения права собственности на 100% акций юридического лица. Следствие установило, что обвиняемый, обещая помочь компании "Зекарис цкароеби" с финансовыми проблемами, обманом завладел ее акциями. Он частично погасил долг фирмы деньгами, полученными мошенническим путём, и потребовал переоформить на него 100% акций, которые затем переписал на члена семьи. В результате владельцам компании причинен ущерб более 1,5 млн лари, другому потерпевшему — около 163 тыс. лари. В другом уголовном деле, расследуемом управлением, установлено, что обвиняемый заключил фиктивный договор на выполнение строительных работ, но присвоил деньги себе, не выполнив обязательств. Обманом он получил от потерпевшего 123 тысячи лари. Задержанным по трем уголовным делам предъявлены обвинения статье 180 Уголовного кодекса Грузии "Мошенничество". По ходатайству прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

