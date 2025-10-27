https://sputnik-georgia.ru/20251027/gruziya-i-esenin-spektakl-o-dukhovnom-puti-poeta-i-vdokhnovenii-295554243.html

Грузия и Есенин: спектакль о духовном пути поэта и вдохновении

Грузия и Есенин: спектакль о духовном пути поэта и вдохновении

Премьера спектакля "Чую Радуницу Божью…", посвященного 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина, состоялась 26 октября в Тбилиси при... 27.10.2025, Sputnik Грузия

Грузия занимала особое место в сердце поэта: колоритные пейзажи, самобытная культура и душевность народа служили источником вдохновения для его творчества .Автор, режиссер и исполнитель главной роли Валерий Харютченко провел зрителей через тернии духовного становления Есенина: от пробуждения души до осознания высокого предназначения, через взлёты вдохновения и падения отчаяния, одиночество и любовь.Инна Безирганова, заведующая музеем Театра Грибоедова, отметила: "Валерий не первый раз соприкасается с творчеством поэта, у него был спектакль "Мистическая ночь с Сергеем Есениным, или Прыжок в самого себя", поэтому для него это родной и близкий автор. Он построил свой моноспектакль через свой жизненный, человеческий опыт".

