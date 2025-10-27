https://sputnik-georgia.ru/20251027/gruziya-i-esenin-spektakl-o-dukhovnom-puti-poeta-i-vdokhnovenii-295554243.html
Грузия и Есенин: спектакль о духовном пути поэта и вдохновении
Грузия и Есенин: спектакль о духовном пути поэта и вдохновении
Sputnik Грузия
Премьера спектакля "Чую Радуницу Божью…", посвященного 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина, состоялась 26 октября в Тбилиси при... 27.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-27T17:11+0400
2025-10-27T17:11+0400
2025-10-27T17:10+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
культура
тбилиси
швейцария
грузия
сергей есенин
театр грибоедова
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1b/295553893_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_24d970ea2bd2f95f47254c6995871faa.jpg
Грузия занимала особое место в сердце поэта: колоритные пейзажи, самобытная культура и душевность народа служили источником вдохновения для его творчества .Автор, режиссер и исполнитель главной роли Валерий Харютченко провел зрителей через тернии духовного становления Есенина: от пробуждения души до осознания высокого предназначения, через взлёты вдохновения и падения отчаяния, одиночество и любовь.Инна Безирганова, заведующая музеем Театра Грибоедова, отметила: "Валерий не первый раз соприкасается с творчеством поэта, у него был спектакль "Мистическая ночь с Сергеем Есениным, или Прыжок в самого себя", поэтому для него это родной и близкий автор. Он построил свой моноспектакль через свой жизненный, человеческий опыт".
тбилиси
швейцария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1b/295553893_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_36663e9fe3a6c5a21b1d3b2a1774a352.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, тбилиси, швейцария, грузия, сергей есенин, театр грибоедова, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, тбилиси, швейцария, грузия, сергей есенин, театр грибоедова, видео
Грузия и Есенин: спектакль о духовном пути поэта и вдохновении
Премьера спектакля "Чую Радуницу Божью…", посвященного 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина, состоялась 26 октября в Тбилиси при поддержке Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии
Грузия занимала особое место в сердце поэта: колоритные пейзажи, самобытная культура и душевность народа служили источником вдохновения для его творчества .
Автор, режиссер и исполнитель главной роли Валерий Харютченко провел зрителей через тернии духовного становления Есенина: от пробуждения души до осознания высокого предназначения, через взлёты вдохновения и падения отчаяния, одиночество и любовь.
Инна Безирганова, заведующая музеем Театра Грибоедова, отметила: "Валерий не первый раз соприкасается с творчеством поэта, у него был спектакль "Мистическая ночь с Сергеем Есениным, или Прыжок в самого себя", поэтому для него это родной и близкий автор. Он построил свой моноспектакль через свой жизненный, человеческий опыт".