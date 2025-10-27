https://sputnik-georgia.ru/20251027/inostranets-pytalsya-vvezti-iz-bolgarii-v-ognetushitele-narkotiki-v-gruziyu-295557319.html
Иностранец пытался ввезти из Болгарии в огнетушителе наркотики в Грузию
27.10.2025
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Иностранец задержан в батумском порту сотрудниками правоохранительных органов Грузии за ввоз в страну из Болгарии различных видов наркотиков, которые были спрятаны в огнетушителе, сообщили на брифинге в МВД. Изъяты полтора килограмма кокаина, более 2 тысяч таблеток МДМА, 2 килограмма кристаллов МДМА, до 2 килограммов клефердрона, 1 килограмм кетамина и картонные пластинки, содержащие наркотическое средство ЛСД. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Расследование по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, а также их незаконного ввоза на территорию Грузии ведется по статьям 260, 261, 262 и 263 Уголовного кодекса Грузии. За последние четыре месяца сотрудниками правоохранительных органов выявлено и предотвращено несколько фактов транснациональной наркопреступлений. По этим уголовным делам задержаны несколько лиц и изъято 750 килограммов героина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Иностранец задержан в батумском порту сотрудниками правоохранительных органов Грузии за ввоз в страну из Болгарии различных видов наркотиков, которые были спрятаны в огнетушителе, сообщили на брифинге в МВД.
Изъяты полтора килограмма кокаина, более 2 тысяч таблеток МДМА, 2 килограмма кристаллов МДМА, до 2 килограммов клефердрона, 1 килограмм кетамина и картонные пластинки, содержащие наркотическое средство ЛСД.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
Полученными в ходе расследования доказательствами установлено, что грузовик въехал на территорию пограничного КПП "Батумский порт" из Болгарии. В результате проверки прицепа грузового автомобиля сотрудники правоохранительных органов с помощью специального сканера в огнетушителе обнаружили наркотики в особо крупном размере.
Расследование по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, а также их незаконного ввоза на территорию Грузии ведется по статьям 260, 261, 262 и 263 Уголовного кодекса Грузии.
За последние четыре месяца сотрудниками правоохранительных органов выявлено и предотвращено несколько фактов транснациональной наркопреступлений. По этим уголовным делам задержаны несколько лиц и изъято 750 килограммов героина.