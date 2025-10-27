https://sputnik-georgia.ru/20251027/inostranets-pytalsya-vvezti-iz-bolgarii-v-ognetushitele-narkotiki-v-gruziyu-295557319.html

Иностранец пытался ввезти из Болгарии в огнетушителе наркотики в Грузию

Иностранец пытался ввезти из Болгарии в огнетушителе наркотики в Грузию

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 27.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-27T23:26+0400

2025-10-27T23:26+0400

2025-10-27T23:26+0400

грузия

новости

происшествия

болгария

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23988/62/239886231_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fda8fbc33b8cd05cfb5cd749c215ce0.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Иностранец задержан в батумском порту сотрудниками правоохранительных органов Грузии за ввоз в страну из Болгарии различных видов наркотиков, которые были спрятаны в огнетушителе, сообщили на брифинге в МВД. Изъяты полтора килограмма кокаина, более 2 тысяч таблеток МДМА, 2 килограмма кристаллов МДМА, до 2 килограммов клефердрона, 1 килограмм кетамина и картонные пластинки, содержащие наркотическое средство ЛСД. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Расследование по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, а также их незаконного ввоза на территорию Грузии ведется по статьям 260, 261, 262 и 263 Уголовного кодекса Грузии. За последние четыре месяца сотрудниками правоохранительных органов выявлено и предотвращено несколько фактов транснациональной наркопреступлений. По этим уголовным делам задержаны несколько лиц и изъято 750 килограммов героина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, болгария, мвд грузии, наркопреступления в грузии