https://sputnik-georgia.ru/20251027/kurs-lari-dollar-295528863.html

Курс лари на понедельник – 2,7241 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,7241 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0041 лари по отношению к доллару 27.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-27T09:48+0400

2025-10-27T09:48+0400

2025-10-27T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллары

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268240382_0:0:3497:1967_1920x0_80_0_0_3d51d9cfbfa1bfc5cb49282df8c49e5c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 октября в размере 2,7241 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0041 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии