На западе Грузии активно борются с мраморными клопами
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами 27.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Cпециалисты Национального агентства продовольствия обработали 1,8 тысячи гектаров территории шести сел Багдатского муниципалитета в регионе Имерети специальным "термическим туманом", говорится в сообщении Агентства.Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусовых и кукурузы. Центр управления по борьбе с мраморными клопами Национального агентства продовольствия проводит мероприятия по борьбе с вредителями в регионе Имерети. В муниципалитете Багдати мобилизовано 30 единиц спецтехники.По информации Агентства, методом термического тумана обработаны территории сел Дими, Первая Обча, Вторая Обча, Ферсати, Роха и Цителхеви. Работы проводятся в вечерние часы по внешнему и внутреннему периметру сел с соблюдением правил безопасности, а представители органов местного самоуправления совместно со специалистами Агентства заблаговременно предупреждают население о планируемой обработке. Благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии, но для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии. Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
На западе Грузии активно борются с мраморными клопами
