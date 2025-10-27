Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251027/po-traditsii-u-parlamenta-na-mitingi-kak-na-rabotu--video-295553561.html
По традиции у парламента: на митинги, как на работу? – видео
По традиции у парламента: на митинги, как на работу? – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси почти год продолжаются оппозиционные акции на проспекте Руставели. Противостояние с властями привело к ужесточению законов о митингах и "иноагентах"... 27.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-27T16:57+0400
2025-10-27T18:57+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
политика
грузия
тбилиси
саломе зурабишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1b/295553372_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_53362f8b409d552848ec0799404fe511.jpg
Бывший президент Саломе Зурабишвили стала символом протеста и призывает продолжать акции, хотя их масштаб заметно снизился. За последние дни полиция задержала более сотни участников.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1b/295553372_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_dd1285932bae828a955bb7034a47cf6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , видео

По традиции у парламента: на митинги, как на работу? – видео

16:57 27.10.2025 (обновлено: 18:57 27.10.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
В Тбилиси почти год продолжаются оппозиционные акции на проспекте Руставели. Противостояние с властями привело к ужесточению законов о митингах и "иноагентах". Многие лидеры оппозиции арестованы
Бывший президент Саломе Зурабишвили стала символом протеста и призывает продолжать акции, хотя их масштаб заметно снизился. За последние дни полиция задержала более сотни участников.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0