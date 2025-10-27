https://sputnik-georgia.ru/20251027/po-traditsii-u-parlamenta-na-mitingi-kak-na-rabotu--video-295553561.html
По традиции у парламента: на митинги, как на работу? – видео
Бывший президент Саломе Зурабишвили стала символом протеста и призывает продолжать акции, хотя их масштаб заметно снизился. За последние дни полиция задержала более сотни участников.
16:57 27.10.2025 (обновлено: 18:57 27.10.2025)
В Тбилиси почти год продолжаются оппозиционные акции на проспекте Руставели. Противостояние с властями привело к ужесточению законов о митингах и "иноагентах". Многие лидеры оппозиции арестованы
Бывший президент Саломе Зурабишвили стала символом протеста и призывает продолжать акции, хотя их масштаб заметно снизился. За последние дни полиция задержала более сотни участников.