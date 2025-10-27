https://sputnik-georgia.ru/20251027/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--prognoz-sinoptikov-295552099.html

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Уровень возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний 27.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-27T21:07+0400

2025-10-27T21:07+0400

2025-10-27T21:07+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

черное море

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273880947_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_59378bfb9367819d5f1737f3a32d6157.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Дожди, местами сильные, гроза и ветер ожидаются на большей части территории Грузии 29 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На побережье Черного моря синоптики прогнозируют шторм в 4-5 баллов. Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды на реках Грузии, внезапным паводкам, а также возникновению и активизации оползневых процессов в горных районах. Уровень возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, черное море