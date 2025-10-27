Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков

https://sputnik-georgia.ru/20251027/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--prognoz-sinoptikov-295552099.html
27.10.2025
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Дожди, местами сильные, гроза и ветер ожидаются на большей части территории Грузии 29 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На побережье Черного моря синоптики прогнозируют шторм в 4-5 баллов. Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды на реках Грузии, внезапным паводкам, а также возникновению и активизации оползневых процессов в горных районах. Уровень возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
