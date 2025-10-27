https://sputnik-georgia.ru/20251027/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-tri-naselennykh-punkta---minoborony-rf-295555806.html
Российские войска взяли под контроль три населенных пункта – Минобороны РФ
27.10.2025
ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка в Днепропетровской области, сообщило российское оборонное ведомство.Отмечается, что населенные пункты взяты под контроль подразделениями группировки войск "Восток".Напомним, украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, приграничные районы РФ, в частности, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
