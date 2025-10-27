https://sputnik-georgia.ru/20251027/spros-na-kvartiry-v-batumi-vyros--novye-dannye-295548357.html

Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные

Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные

Sputnik Грузия

Продажи новостроек в Батуми выросли на 37,1%, а старых квартир – на 18,2% 27.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-27T09:01+0400

2025-10-27T09:01+0400

2025-10-27T09:17+0400

грузия

экономика

новости

батуми

недвижимость

недвижимость в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24190/91/241909118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_101d42a941af3ca7ecb0b43320d262f5.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в сентябре 2025 года вырос на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 895 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 68,3% и составил 116 миллионов долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 37,1%, а старых квартир – на 18,2%. В третьем квартале 2025 года количество сделок купли-продажи жилых квартир в Батуми выросло на 29,2% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составило 4 876 единиц, а объем рынка увеличился на 57% до 300 млн долларов. По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии