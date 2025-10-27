https://sputnik-georgia.ru/20251027/spros-na-kvartiry-v-batumi-vyros--novye-dannye-295548357.html
Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные
Продажи новостроек в Батуми выросли на 37,1%, а старых квартир – на 18,2%
2025-10-27T09:01+0400
2025-10-27T09:01+0400
2025-10-27T09:17+0400
Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные
09:01 27.10.2025 (обновлено: 09:17 27.10.2025)
Продажи новостроек в Батуми выросли на 37,1%, а старых квартир – на 18,2%
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в сентябре 2025 года вырос на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 895 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 68,3% и составил 116 миллионов долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 37,1%, а старых квартир – на 18,2%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в сентябре 2025 года выросла на 28,2% и составила 1 327 долларов за квадратный метр. Основное влияние на рост цен оказал первичный рынок, где показатель увеличился на 55,1%, тогда как на вторичном рынке зафиксирован рост на 8,7%.
В третьем квартале 2025 года количество сделок купли-продажи жилых квартир в Батуми выросло на 29,2% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составило 4 876 единиц, а объем рынка увеличился на 57% до 300 млн долларов.
По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.