https://sputnik-georgia.ru/20251027/universitet-materi-saakashvili-v-tsentre-rassledovaniya--prokuratura-gruzii-nachala-proverku-295551097.html

Университет матери Саакашвили в центре расследования – прокуратура Грузии начала проверку

Университет матери Саакашвили в центре расследования – прокуратура Грузии начала проверку

Sputnik Грузия

Учебное заведение оказалось в центре внимания после серии сентябрьских репортажей телеканала "Имеди", в которых утверждалось, что университет может быть связан... 27.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-27T14:54+0400

2025-10-27T14:54+0400

2025-10-27T14:54+0400

происшествия

грузия

новости

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

мамука мдинарадзе

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275056320_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_aa18538cbbe873e85d9faf77e7c33206.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Основанный матерью экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания Университет Грузии оказался в центре нового скандала – прокуратура начала расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупного объема имущества, принадлежащего Грузинскому техническому университету. Как сообщили в ведомстве, следствие начато на основании заявления ректора Грузинского технического университета Давида Гургенидзе, поданного 17 октября 2025 года. В заявлении он указал на факты незаконной приватизации недвижимого имущества, находящегося во владении и пользовании Грузинского технического университета, расположенного в Тбилиси по адресу: улица Костава, 77. Речь идет о земельных участках, зданиях, сооружениях и спортивных площадках, которые, по словам ректора, были незаконно переданы в собственность ООО "Грузинский университет". Расследование ведет Департамент по борьбе с коррупционными преступлениями Генеральной прокуратуры Грузии.В прокуратуре отметили, что общественность будет регулярно информироваться о ходе следствия и о принятых правовых решениях по делу. Учебное заведение оказалось в центре общественного внимания после серии репортажей телеканала "Имеди", вышедших в сентябре текущего года. В них утверждалось, что университет может быть связан с так называемыми искусственными протестами и их финансированием. Одним из источников финансирования, по информации телеканала, является экс-партнер Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили, приговоренный к 11 годам тюрьмы за присвоение криптовалюты. Через Университет Грузии, принадлежащий матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания, он перечислял деньги компании основателя "Движения Света" Сабе Джаджанидзе, которые шли на поддержку протестных акций. Ранее глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе подтвердил, что ведомство ведет работу по данному делу. Он отметил, что часть информации уже была представлена журналистам, однако методы получения данных не разглашаются. По словам Мдинарадзе, после вступления в силу закона "об иноагентах" некоторые структуры ищут новые источники финансирования для расширения влияния, а заблокированные каналы поступления средств радикальным группам заменяются другими – в том числе через образовательные учреждения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, тбилиси