Университет матери Саакашвили в центре расследования – прокуратура Грузии начала проверку

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Основанный матерью экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания Университет Грузии оказался в центре нового скандала – прокуратура начала расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупного объема имущества, принадлежащего Грузинскому техническому университету. Как сообщили в ведомстве, следствие начато на основании заявления ректора Грузинского технического университета Давида Гургенидзе, поданного 17 октября 2025 года. В заявлении он указал на факты незаконной приватизации недвижимого имущества, находящегося во владении и пользовании Грузинского технического университета, расположенного в Тбилиси по адресу: улица Костава, 77. Речь идет о земельных участках, зданиях, сооружениях и спортивных площадках, которые, по словам ректора, были незаконно переданы в собственность ООО "Грузинский университет". Расследование ведет Департамент по борьбе с коррупционными преступлениями Генеральной прокуратуры Грузии.В прокуратуре отметили, что общественность будет регулярно информироваться о ходе следствия и о принятых правовых решениях по делу. Учебное заведение оказалось в центре общественного внимания после серии репортажей телеканала "Имеди", вышедших в сентябре текущего года. В них утверждалось, что университет может быть связан с так называемыми искусственными протестами и их финансированием. Одним из источников финансирования, по информации телеканала, является экс-партнер Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили, приговоренный к 11 годам тюрьмы за присвоение криптовалюты. Через Университет Грузии, принадлежащий матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания, он перечислял деньги компании основателя "Движения Света" Сабе Джаджанидзе, которые шли на поддержку протестных акций. Ранее глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе подтвердил, что ведомство ведет работу по данному делу. Он отметил, что часть информации уже была представлена журналистам, однако методы получения данных не разглашаются. По словам Мдинарадзе, после вступления в силу закона "об иноагентах" некоторые структуры ищут новые источники финансирования для расширения влияния, а заблокированные каналы поступления средств радикальным группам заменяются другими – в том числе через образовательные учреждения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Университет Грузии – один из самых больших частных университетов страны, который был создан в 2004 году от имени "Общественно-научного университета Грузии". Основателями университета являются доктор исторических наук, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания и доктор исторических наук, профессор Манана Санадзе.
