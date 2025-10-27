https://sputnik-georgia.ru/20251027/zaderzhany-dvoe-grazhdan-turtsii-za-nezakonnyy-vvoz-migranta-v-gruziyu-295551269.html

Задержаны двое граждан Турции за незаконный ввоз мигранта в Грузию

Задержаны двое граждан Турции за незаконный ввоз мигранта в Грузию

Sputnik Грузия

Один из задержанных незаконно вывез в Грузию гражданина Турции, минуя паспортный контроль и спрятав его в прицепе грузовика 27.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-27T15:50+0400

2025-10-27T15:50+0400

2025-10-27T15:50+0400

происшествия

грузия

новости

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_350:425:1280:948_1920x0_80_0_0_713599d6d0e29d304502a96b8fd0732e.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Грузии за незаконное пересечение государственной границы и незаконную перевозку мигранта, сообщили в пресс-службе МВД. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Сотрудники погранполиции задержали обвиняемых на пограничном переходе "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Один из задержанных незаконно вывез в Грузию гражданина Турции, минуя паспортный контроль и спрятав его в прицепе грузовика. Задержанным 30 лет и 51 год. Расследование ведется по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии и незаконной перевозки мигранта через государственную границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, турция