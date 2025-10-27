https://sputnik-georgia.ru/20251027/zaderzhany-dvoe-grazhdan-turtsii-za-nezakonnyy-vvoz-migranta-v-gruziyu-295551269.html
Задержаны двое граждан Турции за незаконный ввоз мигранта в Грузию
Задержаны двое граждан Турции за незаконный ввоз мигранта в Грузию
Sputnik Грузия
Один из задержанных незаконно вывез в Грузию гражданина Турции, минуя паспортный контроль и спрятав его в прицепе грузовика 27.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-27T15:50+0400
2025-10-27T15:50+0400
2025-10-27T15:50+0400
происшествия
грузия
новости
турция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_350:425:1280:948_1920x0_80_0_0_713599d6d0e29d304502a96b8fd0732e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Грузии за незаконное пересечение государственной границы и незаконную перевозку мигранта, сообщили в пресс-службе МВД. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Сотрудники погранполиции задержали обвиняемых на пограничном переходе "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Один из задержанных незаконно вывез в Грузию гражданина Турции, минуя паспортный контроль и спрятав его в прицепе грузовика. Задержанным 30 лет и 51 год. Расследование ведется по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии и незаконной перевозки мигранта через государственную границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_453:340:1280:960_1920x0_80_0_0_ecb84d758b8ff46fc8bedff89f41e64b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, турция
происшествия, грузия, новости, турция
Задержаны двое граждан Турции за незаконный ввоз мигранта в Грузию
Один из задержанных незаконно вывез в Грузию гражданина Турции, минуя паспортный контроль и спрятав его в прицепе грузовика
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Грузии за незаконное пересечение государственной границы и незаконную перевозку мигранта, сообщили в пресс-службе МВД.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники погранполиции задержали обвиняемых на пограничном переходе "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Один из задержанных незаконно вывез в Грузию гражданина Турции, минуя паспортный контроль и спрятав его в прицепе грузовика.
Задержанным 30 лет и 51 год. Расследование ведется по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии и незаконной перевозки мигранта через государственную границу.