Победители конкурса панорамной фотографии 16th EPSON International Pano Awards
Победители конкурса панорамной фотографии 16th EPSON International Pano Awards
Epson International Pano Awards — один из крупнейших в мире конкурсов панорамной фотографии, посвящённый искусству широкоформатных изображений 28.10.2025
В нём участвуют как профессионалы, так и любители со всего мира. В 2025 году проходит 16-е издание конкурса, с призовым фондом более $50 000. Цель конкурса — показать красоту панорамных пейзажей, архитектуры и городских пространств, а также отметить лучшие творческие и технические решения в этом жанре.
Новости
ru_GE
Победители конкурса панорамной фотографии 16th EPSON International Pano Awards

16:58 28.10.2025
Подписаться
Epson International Pano Awards — один из крупнейших в мире конкурсов панорамной фотографии, посвящённый искусству широкоформатных изображений
В нём участвуют как профессионалы, так и любители со всего мира. В 2025 году проходит 16-е издание конкурса, с призовым фондом более $50 000. Цель конкурса — показать красоту панорамных пейзажей, архитектуры и городских пространств, а также отметить лучшие творческие и технические решения в этом жанре.
© photo : Alessandro Cantarelli/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Последний фейерверк" итальянского фотографа Алессандро Кантарелли.

Снимок &quot;Последний фейерверк&quot; итальянского фотографа Алессандро Кантарелли. - Sputnik Грузия
1/21
© photo : Alessandro Cantarelli/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Последний фейерверк" итальянского фотографа Алессандро Кантарелли.

© photo : Daniel Valverde /The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Отдых на снегу" фотографа Даниэля Вальверде.

Снимок &quot;Отдых на снегу&quot; фотографа Даниэля Вальверде. - Sputnik Грузия
2/21
© photo : Daniel Valverde /The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Отдых на снегу" фотографа Даниэля Вальверде.

© photo : Phuc Minh Le/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Выращивание бугенвиллеи к празднику Тэт" фотографа Фук Мин Ле (Вьетнам).

Снимок &quot;Выращивание бугенвиллеи к празднику Тэт&quot; фотографа Фук Мин Ле (Вьетнам). - Sputnik Грузия
3/21
© photo : Phuc Minh Le/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Выращивание бугенвиллеи к празднику Тэт" фотографа Фук Мин Ле (Вьетнам).

© photo : Kevin Nyun/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Пейзаж Альтиплано" фотографа Кевина Нюна.

Снимок &quot;Пейзаж Альтиплано&quot; фотографа Кевина Нюна. - Sputnik Грузия
4/21
© photo : Kevin Nyun/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Пейзаж Альтиплано" фотографа Кевина Нюна.

© photo : Daniel Valverde/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Братские объятия" фотографа Даниэля Вальверде.

Снимок &quot;Братские объятия&quot; фотографа Даниэля Вальверде. - Sputnik Грузия
5/21
© photo : Daniel Valverde/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Братские объятия" фотографа Даниэля Вальверде.

© photo : Pedro Nogales/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Сквозь палитру" фотографа Педро Ногалеса.

Снимок &quot;Сквозь палитру&quot; фотографа Педро Ногалеса. - Sputnik Грузия
6/21
© photo : Pedro Nogales/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Сквозь палитру" фотографа Педро Ногалеса.

© photo : George Palov/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Сияние" фотографа Джорджа Палова.

Снимок &quot;Сияние&quot; фотографа Джорджа Палова. - Sputnik Грузия
7/21
© photo : George Palov/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Сияние" фотографа Джорджа Палова.

© photo : Vitaly Golovatyuk/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Не такой уж маленький остров Гонконг" фотографа Виталия Головатюка.

Снимок &quot;Не такой уж маленький остров Гонконг&quot; фотографа Виталия Головатюка. - Sputnik Грузия
8/21
© photo : Vitaly Golovatyuk/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Не такой уж маленький остров Гонконг" фотографа Виталия Головатюка.

© photo : Chris Byrne/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Элизий" фотографа Криса Байрна.

Снимок &quot;Элизий&quot; фотографа Криса Байрна. - Sputnik Грузия
9/21
© photo : Chris Byrne/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Элизий" фотографа Криса Байрна.

© photo : Daniel Viñé Garcia/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Приливы традиций" фотографа Даниэля Виньé Гарсиа.

Снимок &quot;Приливы традиций&quot; фотографа Даниэля Виньé Гарсиа. - Sputnik Грузия
10/21
© photo : Daniel Viñé Garcia/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Приливы традиций" фотографа Даниэля Виньé Гарсиа.

© photo : William Chua/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Миграция гну в Кении" фотографа Уильяма Чуа.

Снимок &quot;Миграция гну в Кении&quot; фотографа Уильяма Чуа. - Sputnik Грузия
11/21
© photo : William Chua/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Миграция гну в Кении" фотографа Уильяма Чуа.

© photo : Marcio Esteves Cabral/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Электрический закат" фотографа Марсио Эстевеса Кабрала.

Снимок &quot;Электрический закат&quot; фотографа Марсио Эстевеса Кабрала. - Sputnik Грузия
12/21
© photo : Marcio Esteves Cabral/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Электрический закат" фотографа Марсио Эстевеса Кабрала.

© photo : Xuejun Long/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Слюноотделение" фотографа Сюэцзюня Лонга.

Снимок &quot;Слюноотделение&quot; фотографа Сюэцзюня Лонга. - Sputnik Грузия
13/21
© photo : Xuejun Long/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Слюноотделение" фотографа Сюэцзюня Лонга.

© photo : Abdulla AL-Mushaifri/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Музей Хайдер" фотографа Абдуллы Аль-Мушаифри.

Снимок &quot;Музей Хайдер&quot; фотографа Абдуллы Аль-Мушаифри. - Sputnik Грузия
14/21
© photo : Abdulla AL-Mushaifri/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Музей Хайдер" фотографа Абдуллы Аль-Мушаифри.

© photo : Daniel Viñé Garcia/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Тихий рассвет над карстовыми долинами" фотографа Даниэля Виньé Гарсиа.

Снимок &quot;Тихий рассвет над карстовыми долинами&quot; фотографа Даниэля Виньé Гарсиа. - Sputnik Грузия
15/21
© photo : Daniel Viñé Garcia/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Тихий рассвет над карстовыми долинами" фотографа Даниэля Виньé Гарсиа.

© photo : Shirley Wung/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Священный танец светлячков" фотографа Ширли Вунг.

Снимок &quot;Священный танец светлячков&quot; фотографа Ширли Вунг. - Sputnik Грузия
16/21
© photo : Shirley Wung/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Священный танец светлячков" фотографа Ширли Вунг.

© photo : Andrew Bodrov/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Маленький принц" фотографа Эндрю Бодрова.

Снимок &quot;Маленький принц&quot; фотографа Эндрю Бодрова. - Sputnik Грузия
17/21
© photo : Andrew Bodrov/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Маленький принц" фотографа Эндрю Бодрова.

© photo : Wolfgang Autexier/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Мистическая комета" фотографа Вольфганга Аутексье.

Снимок &quot;Мистическая комета&quot; фотографа Вольфганга Аутексье. - Sputnik Грузия
18/21
© photo : Wolfgang Autexier/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Мистическая комета" фотографа Вольфганга Аутексье.

© photo : Sergey Semenov/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Сказание о драконе" фотографа Сергея Семёнова.

Снимок &quot;Сказание о драконе&quot; фотографа Сергея Семёнова. - Sputnik Грузия
19/21
© photo : Sergey Semenov/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Сказание о драконе" фотографа Сергея Семёнова.

© photo : Ranjan Ramchandani/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "В баре" фотографа Ранджана Рамчандани.

Снимок &quot;В баре&quot; фотографа Ранджана Рамчандани. - Sputnik Грузия
20/21
© photo : Ranjan Ramchandani/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "В баре" фотографа Ранджана Рамчандани.

© photo : Juan Pablo Dentone/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Сент-Мишель и дыра" фотографа Хуана Пабло Дентоне.

Снимок &quot;Сент-Мишель и дыра&quot; фотографа Хуана Пабло Дентоне. - Sputnik Грузия
21/21
© photo : Juan Pablo Dentone/The 16th Epson International Pano Awards

Снимок "Сент-Мишель и дыра" фотографа Хуана Пабло Дентоне.

