Победители конкурса панорамной фотографии 16th EPSON International Pano Awards
Снимок "Последний фейерверк" итальянского фотографа Алессандро Кантарелли.
Снимок "Отдых на снегу" фотографа Даниэля Вальверде.
Снимок "Выращивание бугенвиллеи к празднику Тэт" фотографа Фук Мин Ле (Вьетнам).
Снимок "Пейзаж Альтиплано" фотографа Кевина Нюна.
Снимок "Братские объятия" фотографа Даниэля Вальверде.
Снимок "Сквозь палитру" фотографа Педро Ногалеса.
Снимок "Сияние" фотографа Джорджа Палова.
Снимок "Не такой уж маленький остров Гонконг" фотографа Виталия Головатюка.
Снимок "Элизий" фотографа Криса Байрна.
Снимок "Приливы традиций" фотографа Даниэля Виньé Гарсиа.
Снимок "Миграция гну в Кении" фотографа Уильяма Чуа.
Снимок "Электрический закат" фотографа Марсио Эстевеса Кабрала.
Снимок "Слюноотделение" фотографа Сюэцзюня Лонга.
Снимок "Музей Хайдер" фотографа Абдуллы Аль-Мушаифри.
Снимок "Тихий рассвет над карстовыми долинами" фотографа Даниэля Виньé Гарсиа.
Снимок "Священный танец светлячков" фотографа Ширли Вунг.
Снимок "Маленький принц" фотографа Эндрю Бодрова.
Снимок "Мистическая комета" фотографа Вольфганга Аутексье.
Снимок "Сказание о драконе" фотографа Сергея Семёнова.
Снимок "В баре" фотографа Ранджана Рамчандани.
Снимок "Сент-Мишель и дыра" фотографа Хуана Пабло Дентоне.
