Победители конкурса панорамной фотографии 16th EPSON International Pano Awards

Epson International Pano Awards — один из крупнейших в мире конкурсов панорамной фотографии, посвящённый искусству широкоформатных изображений 28.10.2025, Sputnik Грузия

В нём участвуют как профессионалы, так и любители со всего мира. В 2025 году проходит 16-е издание конкурса, с призовым фондом более $50 000. Цель конкурса — показать красоту панорамных пейзажей, архитектуры и городских пространств, а также отметить лучшие творческие и технические решения в этом жанре.

