https://sputnik-georgia.ru/20251028/abr-vydelil-gruzii-sotni-millionov-na-vodosnabzhenie-v-selskikh-rayonakh-295558332.html
АБР выделил Грузии сотни миллионов на водоснабжение в сельских районах
АБР выделил Грузии сотни миллионов на водоснабжение в сельских районах
Sputnik Грузия
Программа расширит и восстановит инфраструктуру водоснабжения как минимум в 100 селах по всей Грузии 28.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-28T09:01+0400
2025-10-28T09:01+0400
2025-10-28T09:01+0400
грузия
экономика
новости
азиатский банк развития (абр)
кредит
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24155/98/241559836_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ee5faba57290c0776352eed99931fac9.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 233,2 млн долларов США для поддержки надежного обеспечения безопасной водой жителей сел Грузии, говорится в информации на сайте АБР. Программа "Грузия: чистый, локальный и равный доступ к водным ресурсам" направлена на обеспечение устойчивого, стабильного и инклюзивного доступа к питьевой воде. Программа расширит и восстановит инфраструктуру водоснабжения как минимум в 100 селах по всей Грузии, что обеспечит бесперебойный доступ к чистой питьевой воде. Программа поддерживает стратегию развития Грузии "Видение 2030" и усилия правительства по устранению неравенства в водоснабжении между городскими и сельскими районами. Она также будет способствовать реализации повестки дня в области водоснабжения, включая разработку национальной стратегии в рамках обновленного видения водоснабжения и санитарии. Она будет принята и реализована после 2030 года. Кроме того, она повысит устойчивость к изменению климата за счет диверсификации водных ресурсов и внедрения более климатически устойчивых и энергоэффективных распределительных сетей. Она также будет способствовать экономическому росту и повышению уровня жизни, особенно женщин, которые традиционно отвечают за водоснабжение домохозяйств и часто тратят значительное количество времени на сбор и хранение воды. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров страны в области развития. АБР предоставил Грузии более 5 миллиардов долларов США в виде кредитов, грантов и технической помощи. Пятилетняя стратегия АБР по взаимодействию с Грузией направлена на то, чтобы помочь стране стать экологически чистым и инклюзивным региональным порталом, способствуя инвестициям государственного и частного секторов, реформам, передаче знаний, созданию климатически устойчивой инфраструктуры и региональной интеграции. АБР – ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, устойчивый и стабильный экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами-членами и партнерами над решением сложных задач, АБР опирается на инновационные финансовые инструменты и стратегические партнерства для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты. Основанная в 1966 году, организация объединяет 69 стран-членов, в том числе 50 из региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24155/98/241559836_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3597643710a3febc4400b1e8676d29a9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), кредит
грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), кредит
АБР выделил Грузии сотни миллионов на водоснабжение в сельских районах
Программа расширит и восстановит инфраструктуру водоснабжения как минимум в 100 селах по всей Грузии
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 233,2 млн долларов США для поддержки надежного обеспечения безопасной водой жителей сел Грузии, говорится в информации на сайте АБР.
Программа "Грузия: чистый, локальный и равный доступ к водным ресурсам" направлена на обеспечение устойчивого, стабильного и инклюзивного доступа к питьевой воде.
Программа расширит и восстановит инфраструктуру водоснабжения как минимум в 100 селах по всей Грузии, что обеспечит бесперебойный доступ к чистой питьевой воде.
"Новая программа основана на многолетней поддержке АБР в сфере водоснабжения, которая обеспечила круглосуточную подачу воды в 13 городах Грузии", – заявила директор представительства АБР в Грузии Лесли Бирман Лэм.
Программа поддерживает стратегию развития Грузии "Видение 2030" и усилия правительства по устранению неравенства в водоснабжении между городскими и сельскими районами.
Она также будет способствовать реализации повестки дня в области водоснабжения, включая разработку национальной стратегии в рамках обновленного видения водоснабжения и санитарии. Она будет принята и реализована после 2030 года.
Программа введет новые правила эксплуатации и технического обслуживания, обеспечивающие устойчивую и эффективную работу с использованием современных цифровых инструментов.
Кроме того, она повысит устойчивость к изменению климата за счет диверсификации водных ресурсов и внедрения более климатически устойчивых и энергоэффективных распределительных сетей.
Она также будет способствовать экономическому росту и повышению уровня жизни, особенно женщин, которые традиционно отвечают за водоснабжение домохозяйств и часто тратят значительное количество времени на сбор и хранение воды.
Кредитование, ориентированное на результат, которое АБР впервые применил в Грузии, оптимально подходит для проекта сельского водоснабжения, поскольку включает небольшие и разнообразные инфраструктурные проекты, охватывающие обширную географическую территорию.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров страны в области развития.
АБР предоставил Грузии более 5 миллиардов долларов США в виде кредитов, грантов и технической помощи.
Пятилетняя стратегия АБР по взаимодействию с Грузией направлена на то, чтобы помочь стране стать экологически чистым и инклюзивным региональным порталом, способствуя инвестициям государственного и частного секторов, реформам, передаче знаний, созданию климатически устойчивой инфраструктуры и региональной интеграции.
АБР – ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, устойчивый и стабильный экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами-членами и партнерами над решением сложных задач, АБР опирается на инновационные финансовые инструменты и стратегические партнерства для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты.
Основанная в 1966 году, организация объединяет 69 стран-членов, в том числе 50 из региона.