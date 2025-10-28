https://sputnik-georgia.ru/20251028/abr-vydelil-gruzii-sotni-millionov-na-vodosnabzhenie-v-selskikh-rayonakh-295558332.html

АБР выделил Грузии сотни миллионов на водоснабжение в сельских районах

АБР выделил Грузии сотни миллионов на водоснабжение в сельских районах

28.10.2025

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 233,2 млн долларов США для поддержки надежного обеспечения безопасной водой жителей сел Грузии, говорится в информации на сайте АБР. Программа "Грузия: чистый, локальный и равный доступ к водным ресурсам" направлена на обеспечение устойчивого, стабильного и инклюзивного доступа к питьевой воде. Программа расширит и восстановит инфраструктуру водоснабжения как минимум в 100 селах по всей Грузии, что обеспечит бесперебойный доступ к чистой питьевой воде. Программа поддерживает стратегию развития Грузии "Видение 2030" и усилия правительства по устранению неравенства в водоснабжении между городскими и сельскими районами. Она также будет способствовать реализации повестки дня в области водоснабжения, включая разработку национальной стратегии в рамках обновленного видения водоснабжения и санитарии. Она будет принята и реализована после 2030 года. Кроме того, она повысит устойчивость к изменению климата за счет диверсификации водных ресурсов и внедрения более климатически устойчивых и энергоэффективных распределительных сетей. Она также будет способствовать экономическому росту и повышению уровня жизни, особенно женщин, которые традиционно отвечают за водоснабжение домохозяйств и часто тратят значительное количество времени на сбор и хранение воды. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров страны в области развития. АБР предоставил Грузии более 5 миллиардов долларов США в виде кредитов, грантов и технической помощи. Пятилетняя стратегия АБР по взаимодействию с Грузией направлена на то, чтобы помочь стране стать экологически чистым и инклюзивным региональным порталом, способствуя инвестициям государственного и частного секторов, реформам, передаче знаний, созданию климатически устойчивой инфраструктуры и региональной интеграции. АБР – ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, устойчивый и стабильный экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами-членами и партнерами над решением сложных задач, АБР опирается на инновационные финансовые инструменты и стратегические партнерства для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты. Основанная в 1966 году, организация объединяет 69 стран-членов, в том числе 50 из региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

