https://sputnik-georgia.ru/20251028/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii--zaderzhany-troe-chelovek-295572592.html
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны трое человек
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны трое человек
Sputnik Грузия
В результате обыска домов задержанных были изъяты в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие и боеприпасы различных видов 28.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-28T20:11+0400
2025-10-28T20:11+0400
2025-10-28T20:11+0400
грузия
происшествия
новости
зугдиди
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586920_22:0:1000:550_1920x0_80_0_0_908bbef424990289e0a80c259f0de5d7.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Трое человек, проживающих в районах Зугдиди, Чхороцку и Местиа Западной Грузии, задержаны полицией по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в заявлении МВД. Задержанным 33, 54, 78 лет. Им грозит до 7 лет тюрьмы. В результате обыска домов, подсобных помещений и транспортных средств задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие и боеприпасы различных видов. Изъяты два автомата, семь обойм, 164 патрона, револьвер, пистолет, одноствольное ружье, детонаторы и взрывчатое вещество – тротил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586920_144:0:877:550_1920x0_80_0_0_107a5ed8b1f78c37cf6be5c221820e7c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, зугдиди, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, зугдиди, мвд грузии
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны трое человек
В результате обыска домов задержанных были изъяты в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие и боеприпасы различных видов
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Трое человек, проживающих в районах Зугдиди, Чхороцку и Местиа Западной Грузии, задержаны полицией по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в заявлении МВД.
Задержанным 33, 54, 78 лет. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
В результате обыска домов, подсобных помещений и транспортных средств задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие и боеприпасы различных видов.
Изъяты два автомата, семь обойм, 164 патрона, револьвер, пистолет, одноствольное ружье, детонаторы и взрывчатое вещество – тротил.