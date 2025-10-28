https://sputnik-georgia.ru/20251028/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii--zaderzhany-troe-chelovek-295572592.html

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны трое человек

В результате обыска домов задержанных были изъяты в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие и боеприпасы различных видов

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Трое человек, проживающих в районах Зугдиди, Чхороцку и Местиа Западной Грузии, задержаны полицией по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в заявлении МВД. Задержанным 33, 54, 78 лет. Им грозит до 7 лет тюрьмы. В результате обыска домов, подсобных помещений и транспортных средств задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие и боеприпасы различных видов. Изъяты два автомата, семь обойм, 164 патрона, револьвер, пистолет, одноствольное ружье, детонаторы и взрывчатое вещество – тротил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

