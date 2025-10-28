https://sputnik-georgia.ru/20251028/gibel-molodogo-uchitelya-v-tbilisi--obvinenie-predyavleno-dvum-nesovershennoletnim-295561817.html

Гибель молодого учителя в Тбилиси – обвинение предъявлено двум несовершеннолетним

28.10.2025

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии в рамках расследования дела о гибели 27-летнего учителя Гиги Авалиани предъявила обвинения двум несовершеннолетним в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть" и "Недонесении о преступлении", сообщили в пресс-службе ведомства. По данным расследования, проведенного МВД, 1 октября в районе ТЭВЗ города Тбилиси обвиняемый ударил потерпевшего кулаком в лицо, в результате чего тот упал и получил травму головы, опасную для жизни. Причиной насилия, по данным следствия, послужила ревность. Несовершеннолетний приревновал к учителю свою девушку. Пострадавший скончался в медицинском учреждении 24 октября. Полиция задержала обвиняемого 19 октября. В качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражу и обвинили в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью". После смерти Авалиани обвинение задержанному было переквалифицировано на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". По данным следствия, в момент совершения преступления на месте присутствовал еще один несовершеннолетний, который снял происходящее на видео и не сообщил о преступлении в полицию. Уже 26 октября его задержали. Прокуратура будет требовать избрания для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела в министерстве внутренних дел продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

