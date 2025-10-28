"Грузинская мечта" назвала основания для упразднения трех оппозиционных партий в Грузии
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала обоснование признания неконституционными трех крупнейших оппозиционных сил в Грузии: основная часть документа касается нарушений прав человека, отказа признавать легитимность выборов, проведения интересов иностранного государства и посягательства на территориальную целостность страны.
Партия "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд с требованием признать неконституционными и запретить следующие политические объединения: "Единое национальное движение", "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело".
Sputnik Грузия предлагает вашему вниманию дословный перевод текста обоснования. В тексте используются точные формулировки, употребленные властями Грузии:
Правовое обоснование
Конституционный иск основывается на предусмотренных в статье 23 Конституции Грузии следующих нарушениях:
Обоснование №1: Свержение конституционного строя Грузии или его насильственное изменение
1. Посягательство на права человека
Неотъемлемым элементом конституционного строя Грузии является принцип правового государства и основные права человека, систематическое нарушение которых является посягательством на конституционный строй Грузии. Факты и доказательства, отраженные в заключении временной следственной комиссии, подтверждают, что в период пребывания у власти "Национального движения" посягательства на права человека вышли за рамки единичных случаев и приобрели системный и систематический характер.
В частности:
– внедрением практики пыток лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях,
– внедрением практики убийств и других видов насилия,
– внедрением практики незаконной слежки за лицами, незаконного прослушивания и незаконного создания, хранения и использования видео-, аудио- и фотоматериалов, отражающих личную жизнь,
– внедрением практики посягательства на право собственности или иное право средств массовой информации,
– внедрением практики вымогательства имущества и посягательства на право собственности.
2. Попытки свержения или насильственного изменения конституционного строя Грузии, отказ в признании легитимности органов, избранных путем всеобщих выборов
С парламентских выборов Грузии 1 октября 2012 года по сегодняшний день в Грузии было проведено 9 очередных всеобщих выборов. В ряде случаев неконституционные политические партии, указанные в конституционном иске, отказывались признавать результаты этих выборов и легитимность органов или должностных лиц, избранных в результате этих выборов, и таким образом осуществляли многочисленные диверсии против грузинского государства, несмотря на то, что все эти выборы были проведены в соответствии с Конституцией Грузии и избирательным законодательством.
1.После парламентских выборов 2016 года состоялась первая попытка нелегитимного объявления демократически избранной народом власти, когда под ложным предлогом нелегитимности выборов "Национальное движение" даже объявило бойкот второму туру выборов. Однако позже они приступили к использованию мандатов в парламенте Грузии, что безоговорочно подтверждает тот факт, что для объявления выборов нелегитимными не было никаких оснований;
2.В 2018 году коалиция, действующая под руководством "Национального движения", отказалась признать результаты выборов президента Грузии и попыталась сорвать церемонию приведения к присяге новоизбранного президента Грузии с применением насильственных методов;
3.В июне 2019 года "Национальное движение" и тесно связанные с ним другие политические партии попытались штурмом взять здание парламента Грузии;
4.Неконституционные политические партии признали парламентские выборы 2020 года нелегитимными, отказались участвовать в работе новоизбранного парламента и попытались штурмом взять административное здание Центральной избирательной комиссии Грузии. Однако позже они приступили к использованию мандатов в парламенте Грузии, что безоговорочно подтверждает тот факт, что объявление выборов нелегитимными не имело под собой никаких оснований;
5.Неконституционные политические партии назвали местные выборы 2021 года нелегитимными, инициировали акции протеста в разных городах и возобновили требование о проведении повторных выборов. Однако позже они приступили к использованию мандатов в органах местного самоуправления, что безоговорочно подтверждает тот факт, что объявление выборов нелегитимными не имело никаких оснований;
6.После парламентских выборов 2024 года политические партии, преодолевшие избирательный барьер, отвергли результаты этих выборов, отказались от депутатских мандатов и объявили новоизбранный парламент нелегитимным. Более того, после выборов неконституционные политические партии способствовали и осуществляли такие мероприятия, которые включали в себя насильственное вторжение во дворец парламента Грузии.
Параллельно вышеуказанным действиям и в их продолжение, неконституционные политические партии в 2022-2025 годах предприняли несколько попыток свержения или насильственного изменения конституционного строя Грузии.
Первая попытка неконституционных политических партий признать нелегитимной демократически избранную власть была зафиксирована в 2016 году, с 2018 года эта попытка приобрела систематический, а с 2020 года – системный и непрерывный характер. При этом к объявлению демократически избранной власти нелегитимной в 2019-2025 годах добавились шесть непосредственных попыток свержения и насильственного изменения конституционного строя Грузии в целом, что подтверждает, что деятельность, направленная на свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, которую ведут неконституционные политические партии, является длительной, систематической, системной и актуальной, что безошибочно свидетельствует об актуальности этой цели и сегодня.
Таким образом, в 2004-2012 годах "Национальное движение" нарушило основные права человека, предусмотренные Конституцией Грузии и Европейской конвенцией о правах человека. Вместе с тем, все неконституционные партии, указанные в конституционном иске, нарушили сущность демократии, предусмотренную статьей 3 Конституции Грузии и Европейской конвенцией о правах человека, что выразилось в необоснованном отказе в признании легитимности органов и должностных лиц, избранных путем всеобщих выборов, проведенных в соответствии с Конституцией Грузии и избирательным законодательством, и в проявлении явного и грубого неуважения к демократии.
Обоснование №2 Посягательство на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны
1. События, связанные с августовской войной 2008 года
"Национальное движение" во время пребывания у власти совершило ряд действий против независимости и территориальной целостности Грузии и в этом контексте осуществила явно антиконституционную деятельность, что повредило перспективе восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем и способствовало "оккупации территорий Грузии и укреплению политических позиций оккупационной силы в отношении оккупации". В частности, в 2004-2008 годах наряду с воинственной риторикой и конфронтационными действиями следует отметить следующие факты:
– В 2004 году произошло вооруженное столкновение в направлении города Цхинвали.
– 28 сентября 2006 года Кодорскому ущелью указом президента Грузии было присвоено название "Верхняя Абхазия".
– В ноябре 2006 года тогдашние власти Грузии провели альтернативные неконституционные выборы в Цхинвальском регионе, на территории, подпадающей под юрисдикцию Грузии как де-юре, так и де-факто, где был избран так называемый президент Южной Осетии и под его руководством было создано так называемое альтернативное правительство Южной Осетии, члены которого назывались министрами. Тем самым тогдашние власти Грузии придали косвенную легитимацию сепаратистским выборам в Цхинвальском регионе, что было открытым и грубым предательством государственных интересов Грузии.
– В 2007 году тогдашние власти Грузии создали на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области временную административно-территориальную единицу и юридически восстановили границы Юго-Осетинской автономной области, упраздненные в 1990 году.
– Кульминацией этих действий стал август 2008 года, когда тогдашние власти Грузии создали почву для вторжения "оккупационных сил" в Цхинвальский регион, после чего тогдашние власти Грузии поддержали резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы от 2 октября 2008 года, которой признали, что своими действиями перевели эскалацию на новый, "открытый и полномасштабный этап военных действий", а российскую военную интервенцию назвали "ответным ударом".
Таким образом, "Национальное движение" с 2004 года планомерно и последовательно осуществляло действия и мероприятия, которые способствовали не только оккупации территорий Грузии, но и укреплению политических позиций оккупационной силы в отношении оккупации.
2. События, произошедшие после 2012 года
"Национальное движение" продолжало совершать действия против независимости и территориальной целостности Грузии и после 2012 года, осуществляя их в тесной связи с другими неконституционными политическими партиями.
Нанесение ущерба перспективе восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем и попытка содействия разжиганию активных военных действий между Грузией и Россией.
С первых же минут российского вторжения на Украину в 2022 году проявились цель и попытка неконституционных политических партий на фоне российско-украинской войны максимально обострить конфликт между Грузией и Российской Федерацией. Неконституционные политические партии до сих пор пытаются обострить ситуацию между Грузией и Россией в той же форме и степени, в какой это осуществляло "Национальное движение" до войны 2008 года.
3. Содействие иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии
Наряду с нанесением ущерба перспективе восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем и попытками разжигания и содействия активным военным действиям между Грузией и Россией, после 2012 года попытки посягательства на независимость Грузии предпринимаются и в другом направлении: в частности, эти политические партии стремятся к тому, чтобы государство Грузия и правительство Грузии были "наказаны" из-за рубежа по различным вопросам, чтобы среди граждан Грузии накапливалось недовольство, чтобы они противостояли законно избранному ими правительству, и чтобы эти процессы использовались в качестве механизма саботажа против грузинского государства и рычага давления на правительство Грузии.
В частности, эти попытки включают:
– Действия, наносящие ущерб вопросу введения и сохранения безвизового режима для граждан Грузии на территории государств-членов Европейского союза;
– Действия, препятствующие стране в направлении вступления Грузии в Европейский союз;
– Систематические информационные атаки из-за рубежа на грузинское государство и правительство Грузии, а также попытки введения санкций и содействию этому".