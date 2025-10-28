https://sputnik-georgia.ru/20251028/gruzinskaya-mechta-nazvala-osnovaniya-dlya-uprazdneniya-trekh-oppozitsionnykh-partiy-v-gruzii-295573332.html

"Грузинская мечта" назвала основания для упразднения трех оппозиционных партий в Грузии

"Грузинская мечта" назвала основания для упразднения трех оппозиционных партий в Грузии

Sputnik Грузия

Две причины, почему "Грузинская мечта" требует запрета трех оппозиционных сил в Грузии 28.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-28T19:09+0400

2025-10-28T19:09+0400

2025-10-28T19:09+0400

политика

грузия

новости

цхинвальский регион

тбилиси

цхинвали

совет европы

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23340/00/233400082_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_81362e3eba31f1c36505440719582982.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала обоснование признания неконституционными трех крупнейших оппозиционных сил в Грузии: основная часть документа касается нарушений прав человека, отказа признавать легитимность выборов, проведения интересов иностранного государства и посягательства на территориальную целостность страны. Партия "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд с требованием признать неконституционными и запретить следующие политические объединения: "Единое национальное движение", "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело".Sputnik Грузия предлагает вашему вниманию дословный перевод текста обоснования. В тексте используются точные формулировки, употребленные властями Грузии:Правовое обоснование Конституционный иск основывается на предусмотренных в статье 23 Конституции Грузии следующих нарушениях: Обоснование №1: Свержение конституционного строя Грузии или его насильственное изменение 1. Посягательство на права человека Неотъемлемым элементом конституционного строя Грузии является принцип правового государства и основные права человека, систематическое нарушение которых является посягательством на конституционный строй Грузии. Факты и доказательства, отраженные в заключении временной следственной комиссии, подтверждают, что в период пребывания у власти "Национального движения" посягательства на права человека вышли за рамки единичных случаев и приобрели системный и систематический характер. В частности: – внедрением практики пыток лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, – внедрением практики убийств и других видов насилия, – внедрением практики незаконной слежки за лицами, незаконного прослушивания и незаконного создания, хранения и использования видео-, аудио- и фотоматериалов, отражающих личную жизнь, – внедрением практики посягательства на право собственности или иное право средств массовой информации, – внедрением практики вымогательства имущества и посягательства на право собственности. 2. Попытки свержения или насильственного изменения конституционного строя Грузии, отказ в признании легитимности органов, избранных путем всеобщих выборовС парламентских выборов Грузии 1 октября 2012 года по сегодняшний день в Грузии было проведено 9 очередных всеобщих выборов. В ряде случаев неконституционные политические партии, указанные в конституционном иске, отказывались признавать результаты этих выборов и легитимность органов или должностных лиц, избранных в результате этих выборов, и таким образом осуществляли многочисленные диверсии против грузинского государства, несмотря на то, что все эти выборы были проведены в соответствии с Конституцией Грузии и избирательным законодательством. Параллельно вышеуказанным действиям и в их продолжение, неконституционные политические партии в 2022-2025 годах предприняли несколько попыток свержения или насильственного изменения конституционного строя Грузии. Первая попытка неконституционных политических партий признать нелегитимной демократически избранную власть была зафиксирована в 2016 году, с 2018 года эта попытка приобрела систематический, а с 2020 года – системный и непрерывный характер. При этом к объявлению демократически избранной власти нелегитимной в 2019-2025 годах добавились шесть непосредственных попыток свержения и насильственного изменения конституционного строя Грузии в целом, что подтверждает, что деятельность, направленная на свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, которую ведут неконституционные политические партии, является длительной, систематической, системной и актуальной, что безошибочно свидетельствует об актуальности этой цели и сегодня. Таким образом, в 2004-2012 годах "Национальное движение" нарушило основные права человека, предусмотренные Конституцией Грузии и Европейской конвенцией о правах человека. Вместе с тем, все неконституционные партии, указанные в конституционном иске, нарушили сущность демократии, предусмотренную статьей 3 Конституции Грузии и Европейской конвенцией о правах человека, что выразилось в необоснованном отказе в признании легитимности органов и должностных лиц, избранных путем всеобщих выборов, проведенных в соответствии с Конституцией Грузии и избирательным законодательством, и в проявлении явного и грубого неуважения к демократии. Обоснование №2 Посягательство на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны 1. События, связанные с августовской войной 2008 года"Национальное движение" во время пребывания у власти совершило ряд действий против независимости и территориальной целостности Грузии и в этом контексте осуществила явно антиконституционную деятельность, что повредило перспективе восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем и способствовало "оккупации территорий Грузии и укреплению политических позиций оккупационной силы в отношении оккупации". В частности, в 2004-2008 годах наряду с воинственной риторикой и конфронтационными действиями следует отметить следующие факты: – В 2004 году произошло вооруженное столкновение в направлении города Цхинвали. – 28 сентября 2006 года Кодорскому ущелью указом президента Грузии было присвоено название "Верхняя Абхазия". – В ноябре 2006 года тогдашние власти Грузии провели альтернативные неконституционные выборы в Цхинвальском регионе, на территории, подпадающей под юрисдикцию Грузии как де-юре, так и де-факто, где был избран так называемый президент Южной Осетии и под его руководством было создано так называемое альтернативное правительство Южной Осетии, члены которого назывались министрами. Тем самым тогдашние власти Грузии придали косвенную легитимацию сепаратистским выборам в Цхинвальском регионе, что было открытым и грубым предательством государственных интересов Грузии. – В 2007 году тогдашние власти Грузии создали на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области временную административно-территориальную единицу и юридически восстановили границы Юго-Осетинской автономной области, упраздненные в 1990 году. – Кульминацией этих действий стал август 2008 года, когда тогдашние власти Грузии создали почву для вторжения "оккупационных сил" в Цхинвальский регион, после чего тогдашние власти Грузии поддержали резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы от 2 октября 2008 года, которой признали, что своими действиями перевели эскалацию на новый, "открытый и полномасштабный этап военных действий", а российскую военную интервенцию назвали "ответным ударом". Таким образом, "Национальное движение" с 2004 года планомерно и последовательно осуществляло действия и мероприятия, которые способствовали не только оккупации территорий Грузии, но и укреплению политических позиций оккупационной силы в отношении оккупации. 2. События, произошедшие после 2012 года "Национальное движение" продолжало совершать действия против независимости и территориальной целостности Грузии и после 2012 года, осуществляя их в тесной связи с другими неконституционными политическими партиями. Нанесение ущерба перспективе восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем и попытка содействия разжиганию активных военных действий между Грузией и Россией. С первых же минут российского вторжения на Украину в 2022 году проявились цель и попытка неконституционных политических партий на фоне российско-украинской войны максимально обострить конфликт между Грузией и Российской Федерацией. Неконституционные политические партии до сих пор пытаются обострить ситуацию между Грузией и Россией в той же форме и степени, в какой это осуществляло "Национальное движение" до войны 2008 года. 3. Содействие иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии Наряду с нанесением ущерба перспективе восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем и попытками разжигания и содействия активным военным действиям между Грузией и Россией, после 2012 года попытки посягательства на независимость Грузии предпринимаются и в другом направлении: в частности, эти политические партии стремятся к тому, чтобы государство Грузия и правительство Грузии были "наказаны" из-за рубежа по различным вопросам, чтобы среди граждан Грузии накапливалось недовольство, чтобы они противостояли законно избранному ими правительству, и чтобы эти процессы использовались в качестве механизма саботажа против грузинского государства и рычага давления на правительство Грузии. В частности, эти попытки включают: – Действия, наносящие ущерб вопросу введения и сохранения безвизового режима для граждан Грузии на территории государств-членов Европейского союза; – Действия, препятствующие стране в направлении вступления Грузии в Европейский союз; – Систематические информационные атаки из-за рубежа на грузинское государство и правительство Грузии, а также попытки введения санкций и содействию этому".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

цхинвальский регион

тбилиси

цхинвали

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, цхинвальский регион, тбилиси, цхинвали, совет европы, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия