"Грузинская мечта" потребует упразднения трех оппозиционных партий в Грузии

Иск в Конституционный суд о запрете оппозиционных партий будет подан после утверждения комитетом по процедурным вопросам

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" будет требовать упразднения трех крупных политических партий в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". Иск в Конституционный суд о запрете оппозиционных партий будет подан после утверждения комитетом по процедурным вопросам, и его рассмотрение займет девять месяцев.По его словам, в едином конституционном иске требуется признание неконституционными и запрет трех политических партий, которые "совместными стремлениями создали действующее коалиционное единство и единый организм и действуют так на сегодняшний день". "Это партии "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", "Сильная Грузия – Лело ", – сказал Папуашвили. Он отметил, что единство антиконституционных целей вышеупомянутых партий подтверждается следующими обстоятельствами: руководители указанных политических партий были избраны членами парламента Грузии различных созывов по представлению "Национального движения" или созданного с его участием избирательного блока, занимали различные партийные и политические должности. При этом спикер парламента отметил, что в конституционном иске не будет требования о прекращении полномочий членов представительного органа, избранных по представлению антиконституционной политической партии, – 59 человек, прошедших в сакребуло от партии "Лело". "Этим мы, прежде всего, хотим уважать их избирателей и, в отличие от самой партии "Лело", которая отказалась от получения парламентских мандатов, предоставленных ей избирателями, сохранить мандаты, выданные избирателями, в сакребуло", – сказал Папуашвили. По его словам, также иск не содержит требования об ограничении политической деятельности для лиц, связанных с антиконституционной политической партией. Спикер парламента также назвал ряд партий, таких как "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", " Европейская Грузия – Движение за свободу", "Федералистическая партия", "Республиканская партия", однако отметил, что они по своему размеру и организационной структуре не смогут преодолеть избирательный барьер, и поэтому вопрос о признании их неконституционными не стоит. "Вопрос их неконституционности может оказаться в повестке дня позднее, если они получат существенное влияние на политические процессы", – сказал Папуашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

