Курс лари на вторник – 2,7152 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,7152 GEL/$
28.10.2025
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 октября в размере 2,7152 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0089 лари по отношению к доллару.
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 октября в размере 2,7152 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0089 лари по отношению к доллару.