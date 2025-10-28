https://sputnik-georgia.ru/20251028/luchshe-pozdno-chem-nikogda-partiya-gakhariya-ofitsialno-pristupila-k-rabote-v-parlamente-295565912.html

Лучше поздно, чем никогда: партия Гахария официально приступила к работе в парламенте

Лучше поздно, чем никогда: партия Гахария официально приступила к работе в парламенте

Глава парламента выразил сожалению в связи с тем, что некоторые оппозиционные партии "сожгли мосты" и тем самым лишили себя возможности вернуться в парламент 28.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", хотя и с опозданием, но все же признала волю народа, демократию и приступила к исполнению депутатских полномочий, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Представители партии впервые явились на пленарное заседание парламента XI созыва 28 октября. Оппозиционная партия решила завершить бойкот и занять свои места в парламенте спустя почти год после парламентских выборов, прошедших 26 октября 2024 года. По их итогам партия экс-премьера получила 12 мест в законодательном органе. Глава законодательного органа напомнил, что в 2016, 2020 и 2024 годах оппозиция пыталась не признавать результаты выборов, но в итоге всегда приходила к необходимости "уважать волю народа" и приступать к исполнению депутатских полномочий. "Следует приветствовать тот факт, что, хотя и с опозданием в один год, одна политическая группа, одна партия признала волю народа, признала демократию и приступила к исполнению своих депутатских полномочий", – отметил Папуашвили. Глава парламента выразил сожалению в связи с тем, что некоторые оппозиционные партии "сожгли мосты" и лишили себя возможности вернуться в парламент, в первую очередь "подведя своих избирателей, чьи голоса теперь не смогут быть услышаны". Партия "За Грузию" начинает новый этап борьбы и для этого будет использовать парламентскую трибуну как политическую платформу, заявил депутат от оппозиционной партии Георгий Шарашидзе. При этом он подчеркнул, что вход в парламент не равен признанию его легитимности. "Поэтому для нас вход в парламент прежде всего служит возвращению в него голоса грузинского народа и альтернативного мнения, которое не принадлежит никому – ни "Мечте", ни какой-либо другой партии", – отметил оппозиционер. Сам лидер партии Георгий Гахария с июня 2025 года находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране. Гахария покинул Грузию на фоне арестов оппозиционных политиков, отказавшихся явиться на заседания Временной следственной комиссии парламента. Он выступал перед комиссией дважды, во второй раз – в начале июля, уже находясь за границей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

