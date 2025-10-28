https://sputnik-georgia.ru/20251028/minfin-gruzii-soobschil-o-novom-zaderzhannom-po-delu-o-khischenii-gosudarstvennykh-sredstv-295558523.html

Минфин Грузии сообщил о новом задержанном по делу о хищении государственных средств

28.10.2025

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Следственная служба при содействии Генеральной прокуратуры Грузии задержала еще одного члена организованной группы за мошенническое присвоение государственных средств в особо крупном размере, начато уголовное преследование еще в отношении семи лиц, заявил замглавы департамента следственной службы Минфина Грузии Гуга Тавберидзе на брифинге. Следственная служба продолжает активно изучать законность расходования средств, выделенных в качестве грантов Агентством сельского развития министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. По делу проведено более тысячи следственно-процессуальных действий. В ходе расследования установлено, что из 12,9 млн лари, выделенных бенефициарам в качестве гранта Агентством сельского развития министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, стоимость работ, предусмотренных проектами, составила 8,8 млн лари, а оставшиеся 4,1 млн были незаконно присвоены. Кроме того, обвиняемые получили 1,6 млн лари грантов от Агентства сельского развития в рамках программы по софинансированию сельхозтехники и созданию перерабатывающих предприятий. Для этого они использовали поддельные документы, счета-фактуры и аудиторские заключения. С целью легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере, руководители организованной группы приобрели и зарегистрировали недвижимость и транспортные средства на имена связанных с ними физических и юридических лиц. К уголовной ответственности по делу привлечен 21 человек. В июле и августе 2025 года сотрудниками Следственной службы министерства финансов Грузии по факту мошеннического присвоения средств А(А)И "Агентство сельского развития" в особо крупном размере, изготовления и использования поддельных налоговых и служебных документов были задержаны 13 человек, в том числе руководитель проектно-технического отдела и бывший сотрудник агентства. Расследование продолжается в интенсивном режиме с целью установления других членов организованной группы, установления других совершенных ими преступных деяний и причиненного государству ущерба. Расследование ведется по статьям 180, 210 и 194 Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

