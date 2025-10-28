https://sputnik-georgia.ru/20251028/ministr-selskogo-khozyaystva-posetil-chaynye-predpriyatiya-gurii-295575368.html

Министр сельского хозяйства посетил чайные предприятия Гурии

Министр сельского хозяйства посетил чайные предприятия Гурии

Министр встретился с фермерами, занимающимися чайным производством, и ознакомился с текущими проблемами отрасли 28.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Министр сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили посетил предприятия по переработке чая в регионе Гурия на западе страны, сообщили в пресс-службе ведомства. Одно из предприятий в городе Озургети перерабатывает до 65 тонн чайного листа за сезон и реализует продукцию как на внутреннем, так и на международном рынках. На производстве занято 15 человек, внедрены международные стандарты безопасности пищевых продуктов. Предприятие имеет сертификат Organic и выпускает около 20 видов чая различного качества и упаковки. Сонгулашвили подчеркнул, что основная цель государственной программы реабилитации чайных плантаций – максимально эффективно использовать потенциал существующих плантаций и стимулировать производство чая. Завод в Гурии является бенефициаром Агентства развития села. Компания получила государственное софинансирование на восстановление 28 гектаров чайных плантаций в рамках программы по реабилитации. Кроме того, в рамках программы агентства по софинансированию предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции было создано 287 предприятий на общую сумму более 132 млн лари, из них 13 объектов – в регионе Гурия на сумму 5,7 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

