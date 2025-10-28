Грузия
МВД Грузии и Венгрии договорились усилить полицейское сотрудничество
МВД Грузии и Венгрии договорились усилить полицейское сотрудничество
Министры выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между правоохранительными структурами 28.10.2025
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Cпециальная рабочая группа, которая займется углублением полицейского сотрудничества между Грузией и Венгрией, в частности, в вопросах миграции, борьбы с наркопреступностью и развития образовательных программ полицейской академии, будет создана в ближайшее время, говорится в сообщении МВД Грузии. Как отметили в пресс-службе ведомства, соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра внутренних дел Грузии Гелы Геладзе с его венгерским коллегой Шандором Пинтером в Будапеште. Министры подчеркнули важность крепких дружественных отношений между двумя странами и выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между правоохранительными структурами. "У нас очень хорошее полицейское сотрудничество, и мы намерены еще больше усилить это направление. Мы говорили об Академии МВД, о развитии взаимодействия в борьбе с наркопреступностью и в вопросах миграции. Мы создаем рабочую группу, которая будет полностью ориентирована на укрепление этих трех направлений", – сказал Геладзе. Во время встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности. Особое внимание было уделено текущим и будущим инициативам, направленным на обмен опытом и лучшими практиками между двумя странами. В завершение встречи Геладзе поблагодарил Шандора Пинтера за теплый прием и пригласил его с ответным визитом в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
МВД Грузии и Венгрии договорились усилить полицейское сотрудничество

Министры выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между правоохранительными структурами
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Cпециальная рабочая группа, которая займется углублением полицейского сотрудничества между Грузией и Венгрией, в частности, в вопросах миграции, борьбы с наркопреступностью и развития образовательных программ полицейской академии, будет создана в ближайшее время, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как отметили в пресс-службе ведомства, соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра внутренних дел Грузии Гелы Геладзе с его венгерским коллегой Шандором Пинтером в Будапеште.
Министры подчеркнули важность крепких дружественных отношений между двумя странами и выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между правоохранительными структурами.
"У нас очень хорошее полицейское сотрудничество, и мы намерены еще больше усилить это направление. Мы говорили об Академии МВД, о развитии взаимодействия в борьбе с наркопреступностью и в вопросах миграции. Мы создаем рабочую группу, которая будет полностью ориентирована на укрепление этих трех направлений", – сказал Геладзе.
Во время встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности. Особое внимание было уделено текущим и будущим инициативам, направленным на обмен опытом и лучшими практиками между двумя странами.
В завершение встречи Геладзе поблагодарил Шандора Пинтера за теплый прием и пригласил его с ответным визитом в Грузию.
