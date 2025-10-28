https://sputnik-georgia.ru/20251028/rossiya-nadeetsya-chto-tramp-khochet-mira-na-ukraine--lavrov-295575234.html
Россия надеется, что Трамп хочет мира на Украине – Лавров
Россия надеется, что Трамп хочет мира на Украине – Лавров
Sputnik Грузия
Глава российского внешнеполитического ведомства рассчитывает на то, что в Вашингтоне возобладает логика по долгосрочному урегулированию ситуации на Украине 28.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-28T21:15+0400
2025-10-28T21:15+0400
2025-10-28T21:15+0400
в мире
россия
украина
вашингтон
тбилиси
дональд трамп
сергей лавров
владимир зеленский
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/18/295522674_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_b35cacc3b0bff8fe9e2a6e057fe3564f.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Россия надеется, что американский президент Дональд Трамп хочет устойчивого мира на Украине, а не условий, чтобы продолжалось вливание денег и оружия в киевский режим, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает Sputnik.По его словам, Москва рассчитывает на то, что в Вашингтоне возобладает логика по долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.Министр напомнил, что Россия прекращала огонь в ходе СВО без предварительных условий еще в апреле 2022 года. Были отведены войска от окраин Киева."Вот, что получилось. Мы очень надеемся, что президент (США) Трамп хочет действительно устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия, денег в киевский режим, чтобы он не оставлял своих усилий, был инструментом европейцев в войне против Российской Федерации", – подчеркнул министр.III Минская международная конференция по безопасности проходит с 28 по 29 октября в Минске. На форум приехали делегации из 48 стран и семи международных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
вашингтон
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/18/295522674_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_d9e1c3338fa43cc2f54d33babff02d0a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, украина, вашингтон, тбилиси, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, украина, вашингтон, тбилиси, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
Россия надеется, что Трамп хочет мира на Украине – Лавров
Глава российского внешнеполитического ведомства рассчитывает на то, что в Вашингтоне возобладает логика по долгосрочному урегулированию ситуации на Украине
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Россия надеется, что американский президент Дональд Трамп хочет устойчивого мира на Украине, а не условий, чтобы продолжалось вливание денег и оружия в киевский режим, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает Sputnik.
По его словам, Москва рассчитывает на то, что в Вашингтоне возобладает логика по долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.
Лавров считает удивительным, что американский президент ушел на позиции, которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Владимира Зеленского получить паузу для накачки оружием киевскую структуру.
Министр напомнил, что Россия прекращала огонь в ходе СВО без предварительных условий еще в апреле 2022 года. Были отведены войска от окраин Киева.
"Вот, что получилось. Мы очень надеемся, что президент (США) Трамп хочет действительно устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия, денег в киевский режим, чтобы он не оставлял своих усилий, был инструментом европейцев в войне против Российской Федерации", – подчеркнул министр.
III Минская международная конференция по безопасности проходит с 28 по 29 октября в Минске. На форум приехали делегации из 48 стран и семи международных организаций.