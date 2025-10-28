https://sputnik-georgia.ru/20251028/rossiya-nadeetsya-chto-tramp-khochet-mira-na-ukraine--lavrov-295575234.html

Россия надеется, что Трамп хочет мира на Украине – Лавров

Россия надеется, что Трамп хочет мира на Украине – Лавров

28.10.2025

ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Россия надеется, что американский президент Дональд Трамп хочет устойчивого мира на Украине, а не условий, чтобы продолжалось вливание денег и оружия в киевский режим, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает Sputnik.По его словам, Москва рассчитывает на то, что в Вашингтоне возобладает логика по долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.Министр напомнил, что Россия прекращала огонь в ходе СВО без предварительных условий еще в апреле 2022 года. Были отведены войска от окраин Киева."Вот, что получилось. Мы очень надеемся, что президент (США) Трамп хочет действительно устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия, денег в киевский режим, чтобы он не оставлял своих усилий, был инструментом европейцев в войне против Российской Федерации", – подчеркнул министр.III Минская международная конференция по безопасности проходит с 28 по 29 октября в Минске. На форум приехали делегации из 48 стран и семи международных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

