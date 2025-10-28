https://sputnik-georgia.ru/20251028/vlasti-tbilisi-priostanavlivayut-rabotu-do-formirovaniya-novogo-sostava-pravitelstva-295567820.html

Власти Тбилиси приостанавливают работу до формирования нового состава правительства

31 октября Каладзе вновь представит в городском собрании свое видение, конкретные проекты и планы развития города

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Полномочия членов правительства Тбилиси с завтрашнего дня будут приостановлены до формирования нового состава городского собрания (Сакребуло) и утверждения нового правительства, заявил Каха Каладзе. По окончательным итогам выборов 4 октября Каха Каладзе получил 215 363 голоса избирателей и с результатом в 71,677% одержал победу в первом же туре. Всего на выборах из 1 043 482 избирателей приняли участие 324 798 избирателей. "С завтрашнего дня полномочия членов правительства Тбилиси будут приостановлены до формирования нового состава городского совета и утверждения членов правительства. Четырехлетний срок доверия, объявленный населением в 2021 году, истекает", – сказал Каладзе в начале заседания городского правительства. В пятницу, 31 октября, Каладзе вновь представит в городском собрании свое видение, конкретные проекты и планы развития города. "Пожалуй, даже нашим оппонентам будет сложно со мной не согласиться, что за последние годы мы реализовали в столице множество жизненно важных проектов, которые сделали наш Тбилиси гораздо более зеленым, комфортным, благоустроенным и развитым городом", – отметил Каладзе. Мэр Тбилиси еще раз поблагодарил население за доверие, оказанное на выборах. "Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить жителей Тбилиси, каждого избирателя за доверие, оказанное на выборах в органы местного самоуправления", – добавил он. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

