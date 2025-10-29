https://sputnik-georgia.ru/20251029/295590260.html
МИД России отреагировал на заявления Литвы о возможной блокировке транзита в Калининград
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва исходит из того, что Вильнюс не станет предпринимать провокационных шагов в вопросе транзита в Калининградскую область, сообщает РИА Новости.Ранее литовские СМИ сообщили о предложении президента республики Гитанаса Науседы надолго закрыть границу с Беларусью, чтобы ограничить транзит в Калининград.Накануне министр иностранных дел республики Кестутис Будрис заявил, что Литва готова блокировать транзит в Калининградскую область "в целях национальной безопасности".По словам Захаровой, если заявление главы МИД Литвы соответствует действительности, то необходимо напомнить Вильнюсу об обязательствах обеспечивать беспрепятственный транзит в/из Калининградской области, в том числе вытекающих из совместных заявлений России – ЕС от 2002 и 2004 гг. В МИД при этом рассчитывают, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг.Литва приостановила пропуск транспортных средств и лиц через пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") на границе с Беларусью с формулировкой "на неопределенный срок" в ночь на 27 октября.Премьер-министр Литвы Инга Ругинене позже сообщила, что дальнейшее решение по поводу границы будет принято в среду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 29 окт —
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва исходит из того, что Вильнюс не станет предпринимать провокационных шагов в вопросе транзита в Калининградскую область, сообщает
РИА Новости.
Ранее литовские СМИ сообщили о предложении президента республики Гитанаса Науседы надолго закрыть границу с Беларусью, чтобы ограничить транзит в Калининград.
Накануне министр иностранных дел республики Кестутис Будрис заявил, что Литва готова блокировать транзит в Калининградскую область "в целях национальной безопасности".
По словам Захаровой, если заявление главы МИД Литвы соответствует действительности, то необходимо напомнить Вильнюсу об обязательствах обеспечивать беспрепятственный транзит в/из Калининградской области, в том числе вытекающих из совместных заявлений России – ЕС от 2002 и 2004 гг.
"Во-вторых, ни у кого не должно быть сомнений, что Российская Федерация при всех обстоятельствах и в любых условиях обеспечит потребности своего самого западного региона", – говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
В МИД при этом рассчитывают, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг.
"Будем внимательно следить и за ситуацией вокруг необоснованного решения Вильнюса закрыть на неопределенный срок два оставшихся автомобильных пункта пропуска на границе с Беларусью", – подчеркнула Захарова.
Литва приостановила пропуск транспортных средств и лиц через пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") на границе с Беларусью с формулировкой "на неопределенный срок" в ночь на 27 октября.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене позже сообщила, что дальнейшее решение по поводу границы будет принято в среду.