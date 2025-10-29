https://sputnik-georgia.ru/20251029/dvizhenie-transporta-na-podezdnoy-doroge-k-tbilisi-chastichno-ogranicheno-295584876.html

Движение транспорта на подъездной дороге к Тбилиси частично ограничено

Первоначально планировалось завершить проект к 28 октября, однако из-за задержек выполнение работ потребовало дополнительного времени 29.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Движение транспортных средств на 45-м км подъездной дороги к Тбилиси международного значения будет частично ограничено до 28 ноября, заявили в Министерстве инфраструктуры Грузии. Причина продления срока ограничений – продолжающиеся работы по реконструкции железнодорожного путепровода. "Срок завершения указанных работ был установлен на 28 октября 2025 года, однако работы не удалось завершить в установленные сроки, и их необходимо продолжить до 28 ноября 2025 года", – говорится в информации. В период ограничения движение транспортных средств в направлении Рустави-Загэс будет осуществляться от села Каратаклия по дороге Тбилиси-Гачиани-Рустави и Гамарджвеба-Рустави. Движение в направлении Загэс-Рустави на первом этапе ремонтных работ будет осуществляться по правой полосе, а на втором этапе – по левой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

