https://sputnik-georgia.ru/20251029/dvizhenie-transporta-na-podezdnoy-doroge-k-tbilisi-chastichno-ogranicheno-295584876.html
Движение транспорта на подъездной дороге к Тбилиси частично ограничено
Движение транспорта на подъездной дороге к Тбилиси частично ограничено
Sputnik Грузия
Первоначально планировалось завершить проект к 28 октября, однако из-за задержек выполнение работ потребовало дополнительного времени 29.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-29T15:55+0400
2025-10-29T15:55+0400
2025-10-29T15:55+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283818351_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_884d8346c0df6d54140548ab47664d0c.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Движение транспортных средств на 45-м км подъездной дороги к Тбилиси международного значения будет частично ограничено до 28 ноября, заявили в Министерстве инфраструктуры Грузии. Причина продления срока ограничений – продолжающиеся работы по реконструкции железнодорожного путепровода. "Срок завершения указанных работ был установлен на 28 октября 2025 года, однако работы не удалось завершить в установленные сроки, и их необходимо продолжить до 28 ноября 2025 года", – говорится в информации. В период ограничения движение транспортных средств в направлении Рустави-Загэс будет осуществляться от села Каратаклия по дороге Тбилиси-Гачиани-Рустави и Гамарджвеба-Рустави. Движение в направлении Загэс-Рустави на первом этапе ремонтных работ будет осуществляться по правой полосе, а на втором этапе – по левой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283818351_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ea3dd4b05283bdde7d3abb523d7c2143.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси
общество, грузия, новости, тбилиси
Движение транспорта на подъездной дороге к Тбилиси частично ограничено
Первоначально планировалось завершить проект к 28 октября, однако из-за задержек выполнение работ потребовало дополнительного времени
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Движение транспортных средств на 45-м км подъездной дороги к Тбилиси международного значения будет частично ограничено до 28 ноября, заявили в Министерстве инфраструктуры Грузии.
Причина продления срока ограничений – продолжающиеся работы по реконструкции железнодорожного путепровода.
"Срок завершения указанных работ был установлен на 28 октября 2025 года, однако работы не удалось завершить в установленные сроки, и их необходимо продолжить до 28 ноября 2025 года", – говорится в информации.
В период ограничения движение транспортных средств в направлении Рустави-Загэс будет осуществляться от села Каратаклия по дороге Тбилиси-Гачиани-Рустави и Гамарджвеба-Рустави.
Движение в направлении Загэс-Рустави на первом этапе ремонтных работ будет осуществляться по правой полосе, а на втором этапе – по левой.