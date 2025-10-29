Грузия
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительный рейс для болельщиков регби
В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622112_0:84:1400:872_1920x0_80_0_0_dad86ac95534ec6b1c8599bc14ce8358.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. "Грузинская железная дорога" по просьбе пассажиров назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси для желающих посетить матч по регби 15 ноября, говорится в заявлении. В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми. Начало в 15:00. Расписание дополнительных рейсов: Билеты можно приобрести на сайте, в кассах "Грузинской железной дороги" и через компании-партнеры ГЖД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительный рейс для болельщиков регби

В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. "Грузинская железная дорога" по просьбе пассажиров назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси для желающих посетить матч по регби 15 ноября, говорится в заявлении.
В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми. Начало в 15:00.
Расписание дополнительных рейсов:
Тбилиси-Батуми – 00:40 - 06:17;
Батуми-Тбилиси – 18:55 - 00:15.
Билеты можно приобрести на сайте, в кассах "Грузинской железной дороги" и через компании-партнеры ГЖД.
