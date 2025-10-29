https://sputnik-georgia.ru/20251029/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachila-dopolnitelnyy-reys-dlya-bolelschikov--regbi-295585853.html

"Грузинская железная дорога" назначила дополнительный рейс для болельщиков регби

В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми 29.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. "Грузинская железная дорога" по просьбе пассажиров назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси для желающих посетить матч по регби 15 ноября, говорится в заявлении. В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми. Начало в 15:00. Расписание дополнительных рейсов: Билеты можно приобрести на сайте, в кассах "Грузинской железной дороги" и через компании-партнеры ГЖД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

