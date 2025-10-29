https://sputnik-georgia.ru/20251029/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachila-dopolnitelnyy-reys-dlya-bolelschikov--regbi-295585853.html
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительный рейс для болельщиков регби
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительный рейс для болельщиков регби
Sputnik Грузия
В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми 29.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-29T20:02+0400
2025-10-29T20:02+0400
2025-10-29T20:02+0400
спорт
грузия
новости
грузинская железная дорога
канада
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622112_0:84:1400:872_1920x0_80_0_0_dad86ac95534ec6b1c8599bc14ce8358.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. "Грузинская железная дорога" по просьбе пассажиров назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси для желающих посетить матч по регби 15 ноября, говорится в заявлении. В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми. Начало в 15:00. Расписание дополнительных рейсов: Билеты можно приобрести на сайте, в кассах "Грузинской железной дороги" и через компании-партнеры ГЖД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
канада
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622112_64:0:1337:955_1920x0_80_0_0_19dffcc6f3cc34895b4bbccd1518198f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, грузинская железная дорога, канада, батуми
спорт, грузия, новости, грузинская железная дорога, канада, батуми
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительный рейс для болельщиков регби
В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. "Грузинская железная дорога" по просьбе пассажиров назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси для желающих посетить матч по регби 15 ноября, говорится в заявлении.
В ноябре сборная Грузии по регби сыграет тест-матч против сборной Канады в Батуми. Начало в 15:00.
Расписание дополнительных рейсов:
Тбилиси-Батуми – 00:40 - 06:17;
Батуми-Тбилиси – 18:55 - 00:15.
Билеты можно приобрести на сайте
, в кассах "Грузинской железной дороги" и через компании-партнеры ГЖД.