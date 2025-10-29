https://sputnik-georgia.ru/20251029/insult--chem-on-opasen-kak-raspoznat-i-chto-vazhno-znat-295588204.html
Инсульт – чем он опасен, как распознать и что важно знать
Инсульт – чем он опасен, как распознать и что важно знать
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Этот день подчеркивает серьёзность заболевания, его высокую смертность и последствия для здоровья
Инсульт возникает при нарушении кровообращения в мозге и приводит к гибели его клеток. Это вторая по частоте причина смертей в мире, а в Грузии страна занимает 73-е место по смертности от этого заболевания.Заболевание может поражать людей любого возраста, но чаще всего – старше 65 лет. Около 80% людей, перенёсших инсульт, остаются инвалидами. Чтобы снизить риск, важно контролировать давление и обращаться к врачу при появлении симптомов: слабости в конечностях, сильной головной боли или головокружения.
