Инсульт – чем он опасен, как распознать и что важно знать

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Этот день подчеркивает серьёзность заболевания, его высокую смертность и последствия для здоровья 29.10.2025, Sputnik Грузия

Инсульт возникает при нарушении кровообращения в мозге и приводит к гибели его клеток. Это вторая по частоте причина смертей в мире, а в Грузии страна занимает 73-е место по смертности от этого заболевания.Заболевание может поражать людей любого возраста, но чаще всего – старше 65 лет. Около 80% людей, перенёсших инсульт, остаются инвалидами. Чтобы снизить риск, важно контролировать давление и обращаться к врачу при появлении симптомов: слабости в конечностях, сильной головной боли или головокружения.

