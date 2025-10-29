https://sputnik-georgia.ru/20251029/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-295582291.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

29.10.2025

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в сентябре 2025 года вырос на 4,4% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 2,6%, в том числе цены на продовольствие выросли на 5,1%, а в горнодобывающей промышленности – на 17,9%.В сентябре 2025 года по сравнению с августом цены на промышленную продукцию выросли на 1,1%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в сентябре на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 0,1%, а в перерабатывающей – выросли на 4,4%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в сентябре вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 23,4%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 0,2%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3%, в том числе продукты питания – на 12,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в сентябре 2025 года составил 4,8% при целевом показателе 3%. В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025-го уровень инфляции составил 0,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

