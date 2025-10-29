Какой сегодня церковный праздник: 29 октября 2025

https://sputnik-georgia.ru/20251029/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-oktyabrya-2025-295576640.html

По православному церковному календарю 29 октября отмечают день памяти святых Лонгина-сотника, Лонгина и других 29.10.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Лонгин-сотникПо церковному календарю 29 октября поминают мученика Лонгина-сотника, римского воина, который служил в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата.Во время казни Иисуса отряд под командованием Лонгина стоял на страже у самого подножия Креста вокруг Голгофы. Сотник и его воины стали свидетелями последних минут земной жизни Спасителя, великих и страшных знамений, явленных по Его смерти.Потрясенный событиями, Лонгин уверовал в Спасителя и всенародно признал, что Он – Сын Божий. По преданию, именно сотник, пронзив копьем ребра распятого Иисуса, получил исцеление больных глаз от истекшей крови и воды.После казни и погребения Христа сотник со своим отрядом сторожил Гроб Господень, где и удостоился видеть Воскресение Христово. Лонгин и два воина, не позарившись на золото иудеев, отказались лжесвидетельствовать, якобы тело Иисуса похитили Его ученики.Уверовав в Спасителя, воины, оставив службу, приняли от апостолов Крещение. Лонгин вместе с двумя соратниками отправился на свою родину в Каппадокию, где проповедовал о Спасителе. За это солдаты, посланные Пилатом по доносу иудеев, обезглавили мученика и его сподвижников.Вратарь ПечерскийПо церковному календарю 29 октября поминают преподобного Лонгина, вратаря Печерского, жившего в XIII-XIV веках.Послушание будущий святой проходил в Киево-Печерской обители. За смиренное трудолюбие и молитвенное усердие Господь вознаградил Печерского привратника даром предвидения.Добрых людей, приходивших в Лавру, преподобный ободрял, а злых, разоблачив, приводил к покаянию.ИмениныПо церковному календарю 29 октября именины отмечают Алексей, Георгий, Иван, Евгений, Леонтий и Терентий.Материал подготовлен на основе открытых источников

