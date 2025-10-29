https://sputnik-georgia.ru/20251029/kurs-lari-dollar-295582176.html
Курс лари на среду – 2,7212 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,006 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 октября в размере 2,7212 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,006 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 октября в размере 2,7212 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,006 лари по отношению к доллару.