МВД Грузии задержало мужчину по обвинению в торговле несовершеннолетней

Половину полученных на этой работе денег несовершеннолетняя отдавала обвиняемому 29.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Мужчина обманом заставил несовершеннолетнюю работать в одном из своих массажных салонов проституткой – ему грозит до 12 лет тюрьмы, говорится в сообщении МВД Грузии. По информации ведомства, 28-летнего мужчину задержали в Тбилиси. Следствие установило, что обвиняемый, будучи осведомленным о возрасте девушки, трудоустроил ее в одном из своих массажных салонов в целях сексуальной эксплуатации. В частности, по указанию обвиняемого несовершеннолетняя оказывала сексуальные услуги клиентам салона за определенную сумму денег. Полученные следствием доказательства также свидетельствуют о том, что половину полученных таким образом денег несовершеннолетняя отдавала обвиняемому. Уголовное дело возбуждено по статьям "Содействие проституции" и "Траффикинг", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

