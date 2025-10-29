https://sputnik-georgia.ru/20251029/mvd-gruzii-zaderzhalo-muzhchinu-po-obvineniyu-v-torgovle-nesovershennoletney-295591030.html
МВД Грузии задержало мужчину по обвинению в торговле несовершеннолетней
МВД Грузии задержало мужчину по обвинению в торговле несовершеннолетней
Sputnik Грузия
Половину полученных на этой работе денег несовершеннолетняя отдавала обвиняемому 29.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-29T18:08+0400
2025-10-29T18:08+0400
2025-10-29T18:08+0400
происшествия
грузия
новости
торговля людьми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Мужчина обманом заставил несовершеннолетнюю работать в одном из своих массажных салонов проституткой – ему грозит до 12 лет тюрьмы, говорится в сообщении МВД Грузии. По информации ведомства, 28-летнего мужчину задержали в Тбилиси. Следствие установило, что обвиняемый, будучи осведомленным о возрасте девушки, трудоустроил ее в одном из своих массажных салонов в целях сексуальной эксплуатации. В частности, по указанию обвиняемого несовершеннолетняя оказывала сексуальные услуги клиентам салона за определенную сумму денег. Полученные следствием доказательства также свидетельствуют о том, что половину полученных таким образом денег несовершеннолетняя отдавала обвиняемому. Уголовное дело возбуждено по статьям "Содействие проституции" и "Траффикинг", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, торговля людьми
происшествия, грузия, новости, торговля людьми
МВД Грузии задержало мужчину по обвинению в торговле несовершеннолетней
Половину полученных на этой работе денег несовершеннолетняя отдавала обвиняемому
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Мужчина обманом заставил несовершеннолетнюю работать в одном из своих массажных салонов проституткой – ему грозит до 12 лет тюрьмы, говорится в сообщении МВД Грузии.
По информации
ведомства, 28-летнего мужчину задержали в Тбилиси. Следствие установило, что обвиняемый, будучи осведомленным о возрасте девушки, трудоустроил ее в одном из своих массажных салонов в целях сексуальной эксплуатации.
В частности, по указанию обвиняемого несовершеннолетняя оказывала сексуальные услуги клиентам салона за определенную сумму денег. Полученные следствием доказательства также свидетельствуют о том, что половину полученных таким образом денег несовершеннолетняя отдавала обвиняемому.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Содействие проституции" и "Траффикинг", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.