https://sputnik-georgia.ru/20251029/nastoyatelya-khrama-rozhdestva-v-betlemi-snyali-s-dolzhnosti-za-kritiku-tserkvi-i-gosudarstva-295595778.html

Настоятеля храма Рождества в Бетлеми сняли с должности за критику церкви и государства

Настоятеля храма Рождества в Бетлеми сняли с должности за критику церкви и государства

Sputnik Грузия

Архимандрит Дорофей активно участвует в протестных акциях и в последнее время не раз критиковал священнослужителей, которые, по его словам, "превратились в... 29.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-29T20:04+0400

2025-10-29T20:04+0400

2025-10-29T20:20+0400

новости

грузия

католикос-патриарх всея грузии илия ii

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818078_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e8d3070d740328d01c04db8d435b544f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II принял решение снять с должности настоятеля храма Рождества Спасителя в Нижнем Бетлеми, архимандрита Дорофея (Курашвили) и отправить его служить в Святейшую Патриаршую Лавру Пресвятой Троицы. Рекомендацию по снятию архимандрита с должности дала Мцхета-Тбилисская епархиальная комиссия. "Епархиальная комиссия установила, что со стороны архимандрита Дорофея (Курашвили) вновь прослеживаются нарушения дисциплинарного и нравственного характера, в частности клеветнические, а также другие действия, не подобающие священнику и монаху", – говорится в решении комиссии. Архимандрит Дорофей активно участвует в протестных акциях в Тбилиси и в последнее время не раз критиковал священнослужителей, которые, по его словам, "превратились в придаток нынешнего правительства". Решению комиссии предшествовал скандал, так как Дорофей (Курашвили) был вызван 16 октября текущего года в Мцхета-Тбилисскую епархиальную комиссию, где ему была предоставлена возможность встретиться и побеседовать со священнослужителями, но он не явился и после потребовал присутствия на заседании комиссии журналистов. Более того, он заявил, что члены комиссии "выполняют задания правительства и не следуют вере". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, католикос-патриарх всея грузии илия ii, общество