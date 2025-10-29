https://sputnik-georgia.ru/20251029/novyy-gubernator-v-regione-kvemo-kartli-kto-takoy-ilya-dzhalaganiya-295587505.html
Новый губернатор в регионе Квемо-Картли: кто такой Илья Джалагания?
Новый губернатор в регионе Квемо-Картли: кто такой Илья Джалагания?
29.10.2025
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Илью Джалагания губернатором региона Квемо Картли, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Джалагания исполнял обязанности губернатора с 22 сентября 2025 года. Его назначение связано с кадровыми изменениями, после того как предыдущий глава региона Леван Харабадзе, назначенный на этот пост в феврале 2024 года, перешел в Службу госбезопасности, где стал замруководителя ведомства Мамуки Мдинарадзе. Кобахидзе пожелал Джалагания успехов и подчеркнул важную роль губернатора в эффективной реализации текущих и запланированных проектов в регионе. "Премьер отметил, что, наряду с качественным и своевременным выполнением проектов, приоритетом остается оперативное реагирование на потребности населения и существующие вызовы, чему уполномоченный должен уделять особое внимание", – говорится в сообщении. Илья Джалагания по профессии юрист, имеет многолетний опыт работы в госструктурах, в том числе в правоохранительной системе. В разные годы занимал должности окружного прокурора в нескольких регионах и обладает опытом юридической и следственной деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
