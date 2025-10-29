https://sputnik-georgia.ru/20251029/pamyat-kultura-druzhba-v-tbilisi-startoval-festival-teplye-istorii-295591838.html
Память, культура, дружба: в Тбилиси стартовал фестиваль "Теплые истории"
Память, культура, дружба: в Тбилиси стартовал фестиваль "Теплые истории"
Sputnik Грузия
В Тбилиси стартовал фестиваль "Теплые истории" – праздник документального кино, где показывают российские фильмы, посвященные общим страницам истории, культуре... 29.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-29T16:37+0400
2025-10-29T16:37+0400
2025-10-29T17:19+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
культура
грузия
тбилиси
владимир гуцаев
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1d/295591643_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_590b6ccb9baa9efeb26e9686dc55d673.jpg
Фестиваль направлен на укрепление культурных связей и сохранение памяти о том, что объединяло два народа. На открытии зрителям представили картину Марики Джапаридзе "Мы люди, мы обречены на дружбу" – фильм о легендарном футболисте Владимире Гуцаеве, игроке тбилисского "Динамо" и сборной СССР.Фестиваль проходит в столичном кинотеатре "Амирани", а его гостями стали учащиеся футбольных секций Тбилиси, молодежь, соотечественники и представители творческой интеллигенции Тбилиси.Показ собрал полный зал зрителей – тех, кто хотел вспомнить прошлое, поделиться эмоциями и передать молодому поколению дух дружбы, который когда-то соединял людей.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1d/295591643_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_38490118f5d3db5161b870ab24905cba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, грузия, тбилиси, владимир гуцаев, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, грузия, тбилиси, владимир гуцаев, грузино-российские отношения, видео
Память, культура, дружба: в Тбилиси стартовал фестиваль "Теплые истории"
16:37 29.10.2025 (обновлено: 17:19 29.10.2025)
В Тбилиси стартовал фестиваль "Теплые истории" – праздник документального кино, где показывают российские фильмы, посвященные общим страницам истории, культуре и спорту России и Грузии
Фестиваль направлен на укрепление культурных связей и сохранение памяти о том, что объединяло два народа. На открытии зрителям представили картину Марики Джапаридзе "Мы люди, мы обречены на дружбу" – фильм о легендарном футболисте Владимире Гуцаеве, игроке тбилисского "Динамо" и сборной СССР.
Фестиваль проходит в столичном кинотеатре "Амирани", а его гостями стали учащиеся футбольных секций Тбилиси, молодежь, соотечественники и представители творческой интеллигенции Тбилиси.
Показ собрал полный зал зрителей – тех, кто хотел вспомнить прошлое, поделиться эмоциями и передать молодому поколению дух дружбы, который когда-то соединял людей.