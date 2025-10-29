https://sputnik-georgia.ru/20251029/pamyat-kultura-druzhba-v-tbilisi-startoval-festival-teplye-istorii-295591838.html

Память, культура, дружба: в Тбилиси стартовал фестиваль "Теплые истории"

Память, культура, дружба: в Тбилиси стартовал фестиваль "Теплые истории"

В Тбилиси стартовал фестиваль "Теплые истории" – праздник документального кино, где показывают российские фильмы, посвященные общим страницам истории, культуре... 29.10.2025, Sputnik Грузия

Фестиваль направлен на укрепление культурных связей и сохранение памяти о том, что объединяло два народа. На открытии зрителям представили картину Марики Джапаридзе "Мы люди, мы обречены на дружбу" – фильм о легендарном футболисте Владимире Гуцаеве, игроке тбилисского "Динамо" и сборной СССР.Фестиваль проходит в столичном кинотеатре "Амирани", а его гостями стали учащиеся футбольных секций Тбилиси, молодежь, соотечественники и представители творческой интеллигенции Тбилиси.Показ собрал полный зал зрителей – тех, кто хотел вспомнить прошлое, поделиться эмоциями и передать молодому поколению дух дружбы, который когда-то соединял людей.

