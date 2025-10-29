https://sputnik-georgia.ru/20251029/pochemu-v-gruzii-medlenno-stroyatsya-dorogi-otvet-ministra-infrastruktury-295587104.html

Почему в Грузии медленно строятся дороги? Ответ министра инфраструктуры

29.10.2025

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Невыполнение работ в срок, проблемы в проектах, дефицит кадров и низкий уровень обслуживания дорог являются главными вызовами при строительстве дорог в Грузии, заявил министр развития инфраструктуры Реваз Сохадзе в парламенте. Сохадзе выступает в парламенте в рамках интерпелляции и ему предстоит ответить на 68 вопросов депутатов парламента касательно работы его министерства. По словам Сохадзе, основной проблемой при строительстве дорог на бюджетные деньги является невыполнение установленных сроков работ. "Из 135 бюджетных проектов выполнение в срок 122 хотя бы один раз откладывалось", – сказал Сохадзе. По его словам, причинами медленного выполнения дорожных работ является перегруз компаний-контракторов, когда одна компания занимается сразу несколькими проектами, а также неточности в проектной документации, которые часто становились причиной внесения дополнительных корректив. "Неполноценный проект часто является причиной откладывания сроков выполнения и, соответственно, когда при выполнении работ обнаруживается неточность в проекте, неточность требует исправления, что требует определенное время и происходит затягивание сроков сдачи проекта", – объяснил Сохадзе. По его словам, также при строительстве дорог есть такая проблема, как дефицит квалифицированных кадров, особенно в регионах, а еще проблема ухода за дорогами после завершения строительства. "От эффективного ухода и сохранения дорог зависит, насколько долгосрочным окажется проект, который мы осуществили, и как долго прослужит та магистраль или внутренняя дорога, которую мы построили", – отметил Сохадзе. Строительство дорог и улучшение дорожной инфраструктуры являются одним из главных приоритетов правительства Грузии как с точки зрения развития туризма, так и с точки зрения усиления транзитной функции страны, неоднократно отмечали власти. В 2025 году на ремонт и строительство дорог выделено около 4,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

